Les Vosges terre de succès pour les Gîtes de France

L'association vosgienne des Gîtes de France tenait ce mardi son assemblée générale à Vittel.. Une année 2018 plus que satisfaisante avec plus de 4000 réservations, pour un chiffre d'affaire supérieur à 2 millions d'euros.

Vosges

Les Gîtes de France dans les Vosges regroupent 500 propriétaires pour 700 hébergements. L'année 2018 a été marquée pour un hausse de 6% de l'activité par rapport à 2017. "Un bon cru" se félicite Christophe Rey, directeur de l'association Gîtes de France des Vosges. Le chiffre d'affaire consolidé est supérieur à 2 millions d'euros. Et l'année 2019 s'annonce également sous les meilleurs auspices. Le label Gîtes de France, qui vient de changer de logo, défie les modes et s'impose comme espace de liberté.

Un métier de Contact exigeant.

"Il faut aimer recevoir l'autre et aussi se débrouiller pour pas mal de choses" souligne Monique Lombard. Seule depuis le décès de son mari, elle tient un gîte pour 6 personnes à Velotte et Tatignecourt. Une clientèle fidèle et familiale qui revient chaque année. Le gîte c'est la liberté plus l'accueil. C'est aussi la volonté pour beaucoup de propriétaires de sauver un patrimoine familial ou communal. Et pour Monique ça marche. Son gîte est loué 33 semaines par an.

Des Gîtes, dans les Vosges, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. de 170 à 2800 euros par semaine et hors saison. Somme à partager entre tous les participants. "Cela reste un hébergement de vacances bon marché" souligne encore Christophe Rey.