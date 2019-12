"Les Vosges une terre d'histoire" en librairie

Vosges

"Je suis un fan de Hergé et de Tintin". Journaliste écrivain et en l'occurrence scénariste, Bertrand Munier a conçu cette bande dessinée comme une histoire racontée à la première personne par un adolescent de 14 ans, dont les traits ne changent pas. "Seuls les vêtements suivent la mode et les époques" souligne Bertrand Munier. Et ce personnage a un nom, "Le petit Jolo" et une identité. Celle de Léon Didier, chimiste-photographe vosgien créateur au début du siècle dernier d'une technique reconnue pour incruster les couleurs dans le noir et blanc. Avec le "petit Jolo" les Vosges déroulent une histoire séculaire et mystérieuse à la croisée des empires et des croyances. De la préhistoire a l'époque contemporaine en passant par le moyen-âge et la révolution.

Un an de travail et d'enquête

Cette BD représente un an de travail. C'est le fruit d'une collaboration étroite entre Bertrand Munier pour les textes et les vérifications historiques, le dessinateur Didier Pagot et la coloriste Zuza Zielinska. Publié aux éditions du Signe à Strasbourg, l'album a fait l'objet d'un premier tirage de 10 000 exemplaires diffusé dans toute la France, et notamment dans les Vosges et la région Grand-Est. Un cadeau idéal pour Noël, au prix de 16 euros 90 l'unité.