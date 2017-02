Lescar : Christian Laine porte plainte contre le cirque Benzini

Le cirque Benzini est installé à Lescar avec des animaux malgré un arrêté interdisant leur présence.

Christian Laine n'est pas content. Le cirque Benzini, installé sur sa commune depuis le week-end dernier, a des animaux malgré un arrêté interdisant leur présence. Le maire de Lescar porte plainte et demande au cirque de quitter sa commune.

"Ils n'ont pas joué le jeu"

C'est la police municipale de Lescar qui a constaté la présence d'animaux au cirque Benzini. Des lamas, des dromadaires et des chevaux font en effet partie du spectacle. Christian Laine a donc porté plainte " j'ai autorisé ce cirque parce que c'était des spectacles de clowns, ils ne m'ont pas dit qu'il y avait des animaux. J'ai pris un arrêté qui respecte la loi puisque comme vous le savez le Parlement a voté une loi disant que les animaux devaient être bien traités et à Lescar j'avais constaté que des animaux étaient maltraités donc j'ai pris cet arrêté".

Je n'ai rien contre les cirques [...] mais il n'ont pas les éléments pour faire respecter la loi — Christian Laine

La direction du site assure ne pas avoir eu connaissance de cette interdiction " sur le contrat ce n'était pas écrit" explique un des responsables. Le cirque quitte de toute façon Lescar ce mercredi et s'installe à Pau à partir de vendredi pour trois jours. Quant à la plainte " je ne me fais pas d'illusion, le Procureur a d'autres chats à fouetter et tant mieux pour eux mais sur le principe ils n'ont pas joué le jeu" dit agacé Christian Laine.

