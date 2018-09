Lescar, France

"On se voit dedans" jubile Cédric, compagnon du village Emmaüs depuis six ans. Non pas qu'il apparaisse à l'écran, mais après avoir vu ce film tourné dans l'enceinte du village de Lescar l'été dernier, Cédric reconnaît sur l'écran leur mode de vie, la mentalité et le message qu'ils veulent faire passer. C'est le même constat auprès de nombreux compagnons, agréablement surpris par le rendu final. Le générique s'est fait sous un tonnerre d'applaudissements.

L'après-midi, l'équipe du film s'est rendue sur le site, pour la première fois depuis la fin du tournage. Les compagnons, vêtus de t-shirt à l'effigie du film, ont accueilli Yolande Moreau et Jean Dujardin en musique. Certains ont même osé le port du peignoir, en référence à la tenue de l'acteur vedette au début du film.

C'est un tournage un peu à part, un endroit très insolite avec une certaine poésie... On a tous vu la même possibilité d'écrire une vrai belle histoire profonde, je reviendrai ici" — Jean Dujardin

Le film sortira officiellement le 26 septembre, mais les Palois ont eu la chance de le voir en avant-première ce vendredi au cinéma le Méliès. Réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern, "I feel good" raconte l'histoire de Monique, dirigeante d'une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.