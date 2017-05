Leur passion de l’histoire de France et du premier Empire les embarque jusqu’en Russie

L’association Jean-Roch Coignet de Migennes va participer à une reconstitution historique de la campagne de Russie à Moscou début juin Au printemps 1812, Napoléon rassemble une armée de 600 000 hommes et marche vers Moscou. Seulement 100 000 parviendront à rentrer.

L’association regroupe des passionnés des batailles napoléoniennes et se rendre en Russie et une première. Le président de l’association, Pierre Pagès prépare donc ce déplacement dans le sous-sol de son pavillon ou sont entreposés tous les uniformes, armes, casques, figurines et autres documents relatifs à cette période de l’histoire. Tout doit être minutieusement transporté dans des malles, en soute, dans un avion spécialement affrété pour l’occasion. Alors pour limiter le poids des bagages, les participants vont embarquer dans l'avion en uniforme du Premier Empire. « pour un officier il y a les bottes la culotte le gilet la chemise et la veste qui est en drap de laine très épaisse, le ceinturon, les épaulettes et le bonnet à poil qui lui aussi pèse très lourd. »

Pierre Pagès porte un casque en poil d'ours caractéristique de l'équipement des soldats de Napoléon © Radio France - Isabelle Rose

Les participants prendront l'avion en uniforme

Arrivés à Moscou, les grenadiers à pied de Napoléon se déplaceront toujours vêtus de ces uniformes. Un voyage exceptionnel pour ces passionnés du capitaine Coignet. _En fait c’est le maillon qui manquait à la chaine, Coignet a été de l’Espagne via l’Italie jusqu’à Austerlitz, Waterloo et Moscou, donc on suit Coignet

_

L'association Jean-Roch Coignet est une des plus anciennes en Europe et donc lors des cérémonies prévues sur place, la dizaine d'icaunais présents sera en tête du défilé. « On fait la tête de colonne, donc moi je serais en colonel, j’aurais un sapeur à mes cotés, deux tambours ce qui est assez exceptionnel, un petit peloton de grenadier. On va constituer une petite unité d’élite qui fera des démonstrations au Kremlin »

L’association parcourt chaque année des milliers de kilomètres pour le seul plaisir de faire revivre ces batailles napoléoniennes. Des batailles qui ont marqué la culture russe. Cette campagne de Russie a d’ailleurs été relatée par Tolstoï dans « Guerre et paix ».

L’association intervient aussi régulièrement dans des écoles de l’Yonne.

rencontre avec Pierre pagès avant le départ en Russie Copier

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de l'association