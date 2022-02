Levée des jauges : 4.500 personnes attendues pour le concert d'Alain Souchon à Toulouse

La jauge de 2.000 personnes pour les concerts en intérieur est levée ce mercredi 2 février. Elle avait été instaurée fin décembre face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 et à la virulence du variant Omicron. Le concert d'Alain Souchon, prévu au Zénith de Toulouse le jeudi 3 février, pourra donc se tenir comme prévu face à 4.500 spectateurs.

à lire aussi Au Zénith de Toulouse, la plupart des spectacles de janvier reportés après les annonces gouvernementales

Ce concert, déjà reporté trois fois (il était initialement prévu en mars 2020, avant d'être décalé à septembre 2020 puis à mai 2021 et enfin à février 2022), est forcément très attendu par de nombreux fans. Clément, un Montalbanais de 23 ans apprécie le chanteur depuis toujours. Il avait pris ses places en décembre 2019 avec sa famille et il est impatient : "À chaque report j'étais un peu triste je me demandais si j'allais réussir à voir un jour ce concert. Il y a juste un point sur lequel j'ai réfléchi, c'est que j'ai acheté les places un peu après la sortie de l'album Âme fifties, que j'écoutais en boucle. L'enthousiasme sur ce disque est un peu retombé, et en 2022, je m'attends plus à un concert sur l'ensemble de son œuvre."

"Ça va être un grand moment, je ne pense pas être déçu parce qu'Alain Souchon en live, c'est un bon musicien et un bon chanteur. Ça va être une belle soirée, c'est une attente de plusieurs années qui aboutit enfin !"

Pour le directeur du Zénith de Toulouse, Gaëtan Brochard, la tenue de ce concert est aussi un soulagement. Après deux années compliquées en raison de l'épidémie, des fermetures et reports successifs, il est très heureux de voir la légende de la chanson française dans sa salle : "C'est un grand honneur et un grand plaisir ! J'y vois un vrai signe de reprise et un vrai spectacle qui marque le renouveau en 2022. Il y a eu de nombreuses modifications de dates qui ont entraîné beaucoup d'information au public, beaucoup d'énergie."

Pass vaccinal obligatoire pour assister aux concerts

D'autant que le patron de la salle de spectacle toulousaine avait assez mal vécu l'annonce de jauges pour les concerts en intérieur, fin décembre par Jean Castex : "Depuis septembre, on voyait un peu le bout du tunnel, et ces nouvelles restrictions ont mis un petit coup au moral des équipes. On reprend donc avec beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie, mais avec des craintes pour la suite."

S'il n'y a plus de jauge pour les salles de concerts, il reste toutefois des restrictions : un pass vaccinal est obligatoire pour entrer, et il n'y a pas de buvette ou de restauration jusqu'au 16 février. Avant cette date, il n'est pas non plus possible de rester debout pendant le spectacle.