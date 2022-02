Levée des restrictions sanitaires : au Zénith de Nancy, on espère "revibrer comme avant la crise"

A partir de ce mercredi, les jauges imposées dans les salles de spectacles sont levées. Cela fait partie des premiers allégements annoncés par le gouvernement, qui avait limité le 28 décembre tous les rassemblements en extérieur à 5.000 personnes, et ceux en intérieur à 2.000 personnes. Une étape attendue par les gérants de salles de concert, comme le directeur du Zénith de Nancy, Jérôme Daab, qu'il espère voir bientôt "revibrer comme avant la crise".

Une programmation 2022 très chargée

Entre janvier et février, une quinzaine d'événements ont dû être annulés ou reportés au Zénith de Nancy, dont les concerts d'Eddy de Pretto et Julien Doré. Cela représente 90% du programme. "C'est une bonne chose que les mesures puissent être levées, on a hâte de revenir vers des conditions un peu plus sereines", se réjouit-il. La date du 16 février est effectivement décisive pour ce gérant meurthe-et-mosellan, car elle signe le retour des concerts debout. Mais pas encore celui, en masse, des spectateurs. "On voit que sur certaines fréquentations certains spectacles sont bien remplis, d'autres ont un peu plus de peine à être visibles".

Il faut dire que les reports d'événements, qui s'étalent sur les deux dernières années, créent d'importants embouteillages sur la programmation 2022. Le concert d'Alain Souchon, par exemple, est annoncé pour le 7 avril après quatre reports. "C'est vrai que l'offre est énorme, et il va falloir que les spectateurs puissent faire le tri et arrivent à faire des choix." Mais le pass vaccinal va-t-il freiner la fréquentation ? "On ne veut pas entrer dans cette polémique", balaye le patron du Zénith, avant d'énumérer les prochaines grosses affiches, à savoir Vianney, Dadju ou encore Grand Corps Malade. Aucun de ces concerts n'affiche complet pour l'instant.