Levroux bientôt labellisée "Petite Cité de Caractère" ?

La Commune de Levroux est en lice pour être homologuée "Petite Cité de Caractère". Ce jeudi 23 mai les élus ont passé un oral pour décrocher la distinction. Ce label a pour but de qualifier et faire reconnaître des communes rurales atypiques par leur patrimoine d'exception, de les conserver et les entretenir. L'association existe depuis 1975, année lors de laquelle elle a commencé à créer un réseau en Bretagne. Quarante-quatre ans plus tard, Levroux pourrait devenir la première commune du département de l'Indre à rejoindre ce réseau.

Un patrimoine médiéval

Le centre-ville historique contient des trésors d'architecture de l'époque médiévale qu'il faut connaître et faire connaître a estimé le maire de la commune de Levroux, Alain Fried : "Il y a la Porte de Champagne, dont le projet de rénovation a été retenu par la Mission Bern, la collégiale Saint-Sylvain dont la toiture a été rénovée il y a 10 ans, la maison de bois et tout un tissu d'habitation typiques."

La toiture de la collégiale Saint-Sylvain a été rénovée à hauteur de 900.000 euros © Radio France - Elodie Rabelle

Un label porteur pour les communes rurales

Décrocher ce label de "Petite Commune de Caractère" représenterait le début d'une dynamique positive pour le territoire espère Alexandre Martin, directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Indre : "Le patrimoine est un vecteur d'économie, et ce label, c'est une marque qui a sa notoriété. L'obtenir, c'est synonyme d'une dynamique positive pour l'économie, le tourisme."

D'ailleurs, Laurent Mazurier, directeur de "Petite Cité de Caractère", se porte garant d'un rayonnement pour les communes homologuées :

"Les offices de tourisme des communes qui ont rejoint le réseau font état d'une hausse de 15 à 30% de visites supplémentaires dans l'année qui a suivi l'homologation"

Après Drevant, Sancerre et Aubigny-sur-Nère, Levroux pourrait devenir la quatrième commune berrichonne a rejoindre le cercle des "Petites Communes de Caractère". La commission d'homologation rendra sa décision le 30 juin prochain.