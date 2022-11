Liane Foly est en tournée avec son spectacle "I Love Jazz" à Ballan-Miré

Liane Foly sera en concert piano-voix à la Parenthèse de Ballan-Miré, elle reprendra quelques-uns des standards du jazz de Frank Sinatra à Sarah Vaughan en passant par Ella Fitzgerald ou encore Harry Connick junior. Les titres de ces géants du jazz vous seront présentés comme vous ne les avez jamais entendus. Elle interprètera tous ces trésors qui l’ont inspirée depuis son enfance, son adolescence. Sans oublier quelques succès de son répertoire…

ⓘ Publicité

Accompagnée par le pianiste Yacine Malek, le bassiste Linley Mathe et le batteur Jean-François Ludovicus, Liane Foly vous propose un voyage dans un monde du jazz que vous allez apprendre à découvrir ou à redécouvrir

Liane Foly fait partie de ces artistes incontournables. Elle grandit au milieu d'une famille de musiciens, et chante depuis son plus jeune âge dans un groupe qui donnait des concerts dans la boutique de ses parents.

Il était presque normal qu'elle se tourne vers les pianos-bars dans un tout premier temps. C’est André Manoukian qui va tomber sous le charme de l’artiste, et lui propose d'enregistrer ses premieres chansons. C’est en 1988, que Liane Foly a sorti son tout premier disque : "The Man I Love", aux sonorités jazz.

Très portée par le jazz, Liane Foly se tourne pourtant vers la variété française pour toucher un public plus large, elle parvient alors à séduire ses premiers fans. Elle va ensuite enregistrer des titres qui deviendront cultes, comme "On a tous le droit" ou « au fur et à mesure » pour ne citer qu’eux.