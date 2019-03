Liane Foly était en concert à Civray ce jeudi dans le cadre des Heures Bleu de la Vienne

La salle de la Margelle à Civray (Vienne) était pleine à craquer jeudi soir, pour le dernier concert des Heures Bleu, organisé par France Bleu Poitou et le Département de la Vienne. Sur scène, Liane Foly a fait le show, avec Les Salt Pin-ups en première partie.

Civray, France

Quelques irréductibles fans de Liane Foly étaient venus tôt, très tôt pour le concert de leur idole jeudi à la salle de La Margelle à Civray. "Elle nous a même signé un autographe, avant de rentrer dans la salle !", se réjouit Maryline. La chanteuse était à l'affiche du quatrième et dernier concert des Heures bleu, organisé par France Bleu Poitou, en partenariat avec le département de la Vienne.

Une première partie assurée par les Salt Pin-ups

Ce sont les deux-sévriennes des Salt Pin-ups qui ont ouvert le bal. Ambiance swing jazz des années 40-50, avec des reprises connues comme "Hit the road Jack" de Ray Charles ou "Bambino" de Dalida. Le quatuor a réchauffé l'ambiance, avant l'arrivée attendue de Liane Foly et de son pianiste Hervé Noiret.

Chansons, humour et imitations avec Liane Foly

Un piano-voix intimiste, avec des reprises jazz des grands standards de la chanson française et de ses tubes. Plus qu'un concert, le public a assisté à un véritable spectacle, mêlant chansons, humour et imitations. Les 370 spectateurs ont même donné de la voix à plusieurs reprises, notamment pour le final : "La vie ne m'apprend rien", de Daniel Balavoine.

A la sortie, tous étaient ravis de leur soirée.

J'ai beaucoup ri et sa voix m'a subjuguée. Ce sera un super souvenir !

Clap de fin pour les Heures bleu de la Vienne, mais Les Heures vagabondes prennent le relais cet été, avec 13 concerts organisés dans toute la Vienne. Dans la programmation, on retrouve notamment Marc Lavoine et Alpha Blondy.