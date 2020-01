Libertad Exposition aux Archives départementales à Bordeaux jusqu'au 19 avril

Bordeaux, France

L'exposition Libertad est présentée actuellement et jusqu'au 19 avril, aux Archives départementales, 72, cours Balguerie-Stuttenberg à Bordeaux. La thématique en est : La Gironde et la Guerre d'Espagne (1936-1939).

Claudine Bordelaise, témoigne de l'arrivée de son ancêtre en Nouvelle Aquitaine, en passant les montagnes avec d'autres femmes nommées les "Hirondelles"

Espagne à Bordeaux

Bernard Lavallé est l'un des Commissaires de l'exposition Libertad, il vous apporte des précisions sur les lieux de la métropole bordelaise où les Espagnols laissent encore leurs empreintes

Une histoire de migrations, une histoire d’engagement, une histoire de solidarité établie par des documents d’archives provenant essentiellement des fonds conservés aux Archives départementales, mais également aux Archives Bordeaux Métropole, aux Archives communales de Talence, dans les services du Grand Port Maritime de Bordeaux, à la Bourse du travail, ainsi que par des particuliers qui ont bien voulu prêter quelques-uns de leurs souvenirs. Quelques documents proviennent également d’Angleterre, de Russie et bien sûr d’Espagne. On peut y voir également de nombreuses photographies des reporters des quotidiens La Petite Gironde (prêtées par Sud Ouest) et La France, ainsi que les actualités cinématographiques de la Gaumont. Le tout orchestré par l’agence Rebus (Fred Augry et Geoffroy Simon), qui propose une scénographie immersive – environnement inspiré du pavillon de la République espagnole à l’Exposition universelle de 1937, silhouettes de migrants, valises, paravents – à la fois respectueuse des originaux d’archives, et du contenu scientifique conçu par Francine Agard-Lavallé et Bernard Lavallé, en lien avec les équipes des Archives départementales.