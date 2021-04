"Liberté, j'écris ton nom" : au Pré Saint-Gervais, les habitants exposent leurs oeuvres dans la ville

Une exposition faite par les habitants et pour les habitants du Pré Saint-Gervais. Elle est à voir depuis lundi dans les rues de cette commune de Seine-Saint-Denis. Une particularité : les oeuvres ont été réalisées par des habitants de la ville.

La rue comme lieu d'exposition

La mairie a lancé l'opération en février dernier en distribuant des bâches recyclées aux enfants et adultes, dans les centres de loisirs, les ateliers municipaux ou encore sur le marché. Chacun était invité à dessiner, peindre, coller, écrire sur ces bâches à la maison en respectant un thème : la liberté. "Dans cette ambiance un peu morose où les lieux de culture sont fermés, on a pensé que ça pouvait être une petite bulle de liberté pour les habitants de proposer de s'exprimer", explique Jacqueline Houplain, chargée de communication au service culturel de la mairie. Au final, une centaine d'oeuvres sont aujourd'hui exposées en plein air.

Sonia, confirme."Avec le confinement, je n'avais plus mes cours dessin, je m'ennuyais. Au moins là, je dessinais. Ca m'a soulagé", explique cette trentenaire dont l'oeuvre, qui représente l'Arc de Triomphe à Paris, est exposée sur la place Séverine.

Une des oeuvres exposées dans les rues du Pré Saint-Gervais - Ville du Pré Saint-Gervais

Un thème : la liberté

Celle de Monique, une retraitée de 73 ans, est accrochée aux grilles du square Aimé Césaire, non loin de l'hôtel de ville. "J'ai collé plusieurs affichettes trouvées dans des journaux. Elles représentent un théâtre, une salle d'opéra, une affiche de film avec Marylin Monroe...toute sorte d'activités culturelles à l'arrêt depuis des mois". Pour cette Gervaisienne ces lieux de culture sont aujourd'hui devenus des symboles de liberté.

Monique a réalisé un collage pour rendre hommage aux cinémas, musées et opéras fermées en pleine crise sanitaire © Radio France - Hajera Mohammad

Maryline, étudiante en arts, ne la contredira pas. La jeune femme de 20 ans a transformé plusieurs bâches, dont une réalisée avec sa mère. "C'était l'occasion de rendre les lieux plus vivants et de faire plaisir aux gens visuellement et en plus là, on a vraiment pris le temps de faire ça, de s'appliquer".

Maryline, étudiante en arts, a participé à l'exposition © Radio France - Hajera Mohammad

Une expo fidèle à "l'ADN de la ville"

Pour Laurent Baron, le maire (PS) du Pré Saint-Gervais, cette exposition est fidèle à "l'ADN de la ville". "Évidemment quand on ne peut plus aller au théâtre, au musée, au cinéma et qu'on a envie de faire vivre la culture et bien on réfléchit autrement, on fait travailler les artistes différemment et ça produit des choses merveilleuses comme aujourd'hui".

L'exposition "Liberté, j'écris ton nom" est à voir jusqu'au 2 juillet dans les rues du Pré Saint-Gervais. Un plan pour organiser sa balade artistique est disponible sur le site de la ville.

