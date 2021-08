Libourne : le festival Fest'arts s'adapte au Covid pour souffler ses 30 bougies

Dans des conditions restreintes, la 30ème édition du Fest'arts se tient jusqu'au samedi 7 août à Libourne (Gironde). Pas de "off" donc moins d'ambiance dans les rues et moins de festivaliers aussi. Ils seront environ 10.000 sur la semaine, contre plus de 40.000 d'habitude.

"En arrivant au centre de Libourne, on n'avait pas l'impression d'être au festival", lance Lucien, habitant de Carbon-Blanc (Gironde) et habitué du Fest'arts, le festival des arts de la rue. Cette année, pour la 30ème édition, la bastide n'est pas fermée à la circulation, et sonne vide. Rien à voir avec les versions précédentes, où les rues sont bondées, pleines d'artistes et de spectateurs. Le Fest'arts se tient du 3 au 7 août à Libourne et s'est adapté à la crise sanitaire pour pouvoir se monter.

10.000 personnes sur cinq jours

Pas de "off" cette année donc et beaucoup de changements. Obligation du pass sanitaire déjà. Mais il faut aussi réserver par téléphone pour assister aux spectacles, qui se tiennent uniquement en intérieur, notamment au théâtre Liburnia. Et il y a un nombre limite de réservations par personne : pas plus de six sur l'ensemble de la semaine. "Ça permet de sécuriser un maximum les jauges. C'est la grande nouveauté, à la fois pour le public et pour les équipes, parce qu'il a fallu gérer ces réservations", explique Tiphanie Giry, la directrice du Fest'arts. Autre changement, les spectacles sont plus régulièrement programmés le matin, et il y en a moins entre 13h et 15h.

Des contraintes qui amènent forcément moins de curieux. Environ 10.000 personnes vont assister aux spectacles sur cinq jours. En temps normal, il y a entre 35.000 et 45.000 spectateurs sur trois jours.

Le Liburnia était pratiquement complet pour la représentation "Volte" ce jeudi 5 août. © Radio France - Thomas Vichard

Et les commerçants libournais sont aussi concernés par cette édition Covid. "D'ordinaire on fait 150 couverts par soir, hier j'en ai eu cinq. Mais on s'y attendait donc on n'a pas recruté en conséquence cette année. On limite la casse", détaille Gilbert, le patron de la brasserie des Arcades, sur la place Abel Surchamp.

Retour à la normal dès l'année prochaine ?

Et malgré tout l'ADN du Fest'arts est bel et bien là selon plusieurs participants. "Il y a moins d'ambiance mais j'ai l'impression que les spectacles sont de meilleures qualité", affirme par exemple Philippe.

Et Tiphaine Giry, la directrice du Fest'arts, fait une promesse. L'année prochaine, si les conditions sanitaires le permettent le festival "va reconquérir le trottoir et le bitume".