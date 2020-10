Librairie bulle : une programmation exceptionnelle au Mans pour cette fin d'année

Comme pour tous les commerces, l'année aura été compliquée au printemps Covid-19 et confinement obligent mais elle se termine en fanfare. Le programme des dédicaces de la librairie Bulle a de quoi réjouir les amoureux de BD. Les plus grandes signatures du 9ème art seront au Mans ces prochaines semaines à la rencontre des lecteurs.

Pêle-mêle seront présents : Mathieu Sapin, Cyril Pedrosa, Nicolas Petrimaux, Joann Sfar, Régis Loisel, Didier Tronchet, Wilfrid Lupano ou encore Leïla Slimani.

Il faut flinguer Ramirez, tome 2

Parmi les rendez-vous les plus attendus, Nicolas Petrimaux viendra le dimanche 22 novembre à l'Abbaye de l'Epau présenter la suite de sa saga "Il faut flinguer Ramirez" dont le premier tome avait été obtenu en 2018 le prix des libraires Canal BD au Festival d’Angoulême. L'auteur qui travaillait dans l'industrie du jeu vidéo avait rencontré un énorme succès critique et commercial avec cette BD racontant l'histoire d'un réparateur d'aspirateurs soupçonné (à tort ?) d'être le plus redoutable tueur à gage du Mexique. Elle s'est déjà vendue à plus de 100 000 exemplaires. Ce deuxième tome est assurément l'une des BD évènements de cette fin d'année.

L'Âge d'or, tome 2

Autre album qui avait été salué par les critiques : "l'Âge d 'or" de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil, prix BD France Inter 2019, aux éditions Dupuis. Le second volet sortira le 6 novembre et dès la semaine suivante le dessinateur et scénariste nantais, au sommet de son art avec un graphisme somptueux inspiré des tapisseries, se rendra chez Bulle, le jeudi 12 novembre pour le présenter. Fable politique et féministre, il s'agit d'une épopée médiévale rythmée en quatre saisons. Elle retrace le parcours d'une princesse qui, à la mort de son père, doit monter sur le trône mais est contrainte de s'exiler. Une quête du pouvoir jusqu’à la bataille finale, dont « L’Âge d’or », le livre-trésor, est la clé.

Comédie française

Mathieu Sapin, auteur reconnu au trait singulier et au ton mordant, a enchainé des sorties remarquées ces dernières années, notamment "Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu" en 2017 et "Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée" en 2015. Il dédicacera "Comédie française", sa dernière BD qui met en parallèle la trajectoire de Jean Racine se rêvant courtisan de Louis XIV et la sienne dans sa tentative d’approche du président Emmanuel Macron. Mathieu Sapin interroge avec autodérision les liens entre l’art et le pouvoir. Il sera au Mans le vendredi 16 octobre.

Comédie française de Mathieu Sapin © Radio France - Radio France

Joann Sfar

C'est le nom qui parle à tous. Joann Sfar sera lui aussi de la fête Bulle. Il sera lui aussi dans la cité mancelle, à la salle des concerts, le 16 octobre pour mettre en avant "Le Chat du Rabbin" dont le dernier tome sortira le jour même. Joann Sfar dédicacera également "La chanson de renart" aux éditions Gallimard.

Un putain de salopard, tome 2

Régis Loisel ("Peter Pan", "Magasin général", "La quête de l'oiseau du temps", etc) n'est lui aussi plus à présenter. Il sera au côté d'Olivier Pont les 6 et 7 novembre à l'Espace bis de Bulle pour le deuxième tome de sa nouvelle série un Putain de Salopard. A noter que la librairie Bulle coédite avec les Editions Rue de Sèvres une version collector tiré à 700 exemplaires.