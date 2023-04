Fête de la librairie indépendante : dans le seul commerce de Basse-Navarre, "il y a du monde tout le temps"

"Les gens se sont appropriés très rapidement le lieu". Depuis un an et demi, Charlotte Rousseau tient l'une des librairies indépendantes du Pays basque, un commerce mis à l'honneur ce 15 avril à l'occasion de la 25e édition de la Fête de la librairie indépendante . Menta, située à Ossès , attire aujourd'hui "une centaine de personnes par semaine", selon la libraire.

ⓘ Publicité

"Je pense qu'il y avait une grosse demande, parce que jusqu'à présent il n'y avait pas du tout de librairie en Pays basque intérieur", raconte Charlotte Rousseau. Et pour cette ancienne libraire bayonnaise, sa clientèle apprécie aussi "l'espace café" de son commerce, parce qu'à Ossès "il n'y a pas d'autre endroit pour se retrouver et passer du temps en journée, qui ne soit ni un restaurant ni un bar."

Ses clients, comme Maitena, apprécient "de pouvoir commander un livre" à Menta "plutôt que sur Amazon. Je préfère faire vivre quelqu'un d'ici", ajoute cette habitante d'Ossès, qui "vient trois fois par semaine en ce moment, beaucoup pour travailler. C'est un bon lieu pour se concentrer, calme et joli."

Des livres, du café et des rencontres

La librairie-café "Menta", à Ossès. © Radio France - Margot Turgy

De son côté, Fanny apprécie également de pouvoir fréquenter "une librairie qui convoque tout type de littérature, y compris basque", et qui soit aussi un "lieu d'échange culturel". Originaire de Guéthary, elle estime que "plus on mettra des librairies dans des coins dit 'reculés', et plus on aura de chance que les gens se rencontrent au-travers des livres, et qu'ils se rencontrent tout court".

Pour compléter sa librairie-café et "proposer la même offre culturelle à la campagne qu'en ville", Charlotte Rousseau organise aussi "des présentations de livre, des contes pour enfants, des concerts, des spectacles, des loisirs créatifs ...". Et s'il est "encore un peu tôt" pour parler de pari complètement réussi, la commerçante accueille même aujourd'hui des clients "de la zone de Saint-Palais, qui n'était pas du tout un territoire que je pensais atteindre, et de plus en plus de gens qui viennent de la côte".

Au Pays basque, trois librairies participent à la 25e édition de la Fête de la librairie indépendante : Bookstore à Biarritz, L'Alinéa et Darrieumerlou à Bayonne.