Libre Garance ! un film breton à Cannes

Eté 82. Garance a douze ans et vit dans un hameau des Cévennes où ses parents tentent de mener une vie alternative. Et puis un jour, deux activistes italiens braquent une banque dans les environs. Un évènement qui va bouleverser la vie de cette famille... "Je ne révèle pas plus que ça", rigole Lisa Diaz, la réalisatrice du film Libre Garance !.

C'est le premier long métrage de fiction de la réalisatrice et il est sélectionné à Cannes junior, dans le cadre du 75ème festival de Cannes.

Sélectionné à Cannes Junior

Fini fin mars, l'idée d'une sélection cannoise était dans les tuyaux. La réalisatrice a su assez tard que son film avait été sélectionné pour le Cannes Junior. "Je me doutais qu'ayant une héroïne de 12 ans, ça pouvait intéresser ce public-là", concède-t-elle. La sélection de Cannes junior est destiné à un public 13 ans et plus. Deux jurys - l'un composé de lycéens, l'autre de collégiens - remettront un prix chacun.Deux séances ont déjà eu lieu devant des classes de collège et de lycée. C'était la première fois que la réalisatrice présentait son film au public, une occasion aussi de présenter le film à "un vrai public, pas à un public de journalistes". Un vrai public "très attentif, avec des questions assez concrètes sur la création du film". "J'étais très contente", se réjouit la cinéaste.

Equipes finistériennes

Installée à Douarnenez, Lisa Diaz tourne l'été dernier Libre Garance ! en Lozère, mais emmène dans ses valises une équipe bretonne. Azou Gardahaut-Petiteau, le jeune actrice qui campe l'héroïne Garance, vient de Douarnenez, comme une bonne partie des enfants du films et de l'équipe technique.

C'est aussi à Douarnenez qu'a été monté le film d'une heure et 37 minutes, par Julien Cadilhac, du pôle audiovisuel Douarnenez-Cornouaille. Ils avaient déjà collaboré ensemble pour le précédent film de la réalisatrice, Eva voudrait.

Et si le monteur se défend de tout chauvinisme, il reconnait que _"_c'est plaisant de se dire que ça peut arriver ici". "On a l'impression de passer des échelons au fil des années", sourit-il. Cette sélection c'est aussi une belle mise en valeur de tout "ce foisonnement" qui existe à Douarnenez et la Cornouaille. "Les petites victoires des un et des autres font une image assez intéressante", pour le pôle audiovisuelle Douarnenez-Cornouaille, qui existe depuis cinq ans.

Cannes, un très beau label

"Le fait d'être à Cannes, c'est un très beau label pour le film", souligne Lisa Diaz, qui expliq ue que le contexte est un peu difficile pour le cinéma d'Art et d'Essai. "J'espère que ça va l'aider à trouver le chemin des salles et du public."

Après une dernière projection ce mardi, devant les jurys de la sélection, la remise de prix aura lieu mercredi. Cette dernière projection se fera en présence de la jeune actrice Azou Gardahaut-Petiteau. Elle verra pour la première fois son premier film, lors de son premier festival de Cannes. "Ca va être émouvant.", sourit Lisa Diaz, qui vit aussi son premier Cannes. "Je suis contente de vivre ça avec elle."

De son côté, Julien Cadilhac, chef monteur du film, n'a pas encore vu la toute version finale et a hâte de voir le résultat. "J'espère qu'il y aura une avant-première dans le coin quand même", s'amuse-t-il.

Le film Libre Garance ! sortira en salle le 21 septembre prochain.

A noter, le film Magdala de Damien Manivel, sortira le 20 juillet 2022. Tourné dans les Monts d'Arrée, il est présent dans la sélection ACID du festival.