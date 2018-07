Licenciées en 2007 après la liquidation de leur usine d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) les anciennes salariées de Samsonite ne baissent pas les bras. Leur combat les a conduites sur les planches, depuis deux ans elles racontent leur histoire au théâtre et partent aujourd'hui au festival d'Avignon.

Hénin-Beaumont, France

Elles prennent la route d'Avignon ce matin pour une première représentation de leur pièce ce vendredi 6 dans le cadre du festival off. Onze ans après la fermeture brutale de leur usine d'Hénin-Beaumont les anciennes Samsonite, comme on les appelle aujourd'hui, poursuivent leur combat pour dénoncer les conditions dans lesquelles elles ont été jetées à la rue en 2007. Elles ont combattu sur tous fronts, devant leur usine pendant des mois, dans les salles des tribunaux devant lesquels elles ont traîné leurs anciens employeurs, et jusqu'aux Etats-Unis pour s'attaquer au fonds de pension qui possédait la majorité des parts de Samsonite.

On n'est pas que des valises

Depuis deux ans c'est donc sur les planches qu'elles poursuivent leur histoire. Une pièce de théâtre montée, "On n'est pas que des valises" avec la compagnie "Atmosphère Théâtre". Au départ il ne s'agissait que de 4 ou 5 représentations autour de Lens. Et puis l'expérience s'est poursuivie à travers tout l'ancien bassin minier, puis dans toute la région des Hauts-de-France! Aujourd'hui elles affichent plus d'une trentaine de dates sur leur calendrier.

La cerise sur le gâteau c'est donc ce voyage à Avignon dans le cadre du festival Off. Elles s'y produiront jusqu'au 28 juillet avant de rejoindre la Maison des Métallos à Paris. "C'est comme une thérapie, mais on n'oubliera jamais la façon dont nous avons été traitées"!