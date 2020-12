Lieux culturels maintenus fermés : les cinémas et théâtres de l'Indre "face à un gouffre"

Les musées, théâtres et cinémas de l'Indre seront fermés trois semaines de plus. Jean Castex a repoussé l'ouverture des cinémas, théâtres et musées au 7 janvier, sous conditions. Dans l'Indre, les lieux de culture accusent le coup.

Le report de l'ouverture des cinémas est une véritable déception pour la patronne du cinéma Studio République du Blanc Véronique Champigny : "C'est un coup dur pour les cinémas, on trouve ça injuste bien sûr ! Aucun cinéma n'a été foyer de contamination. On parle de lieux clos où il n'y a pas de gestes barrières; mais cinéma tout le monde a son masque, il y a la distanciation ..."

Une nouvelle d'autant plus éprouvante que les trois salariés du cinéma avaient fait tous les préparatifs pour une réouverture le 15 décembre. "Nous avions fait nos programmes, on va pouvoir les jeter. On a l'impression qu'on navigue à vue. Pourquoi donner une date comme le 7 janvier, c'est un jeudi et ce n'est même pas une semaine cinéma. J'ai l'impression que les décisions sont prises à l'avenant", déplore Véronique Champigny.

Aux Bains-Douches à Lignières, pas de surprise. Le directeur de la salle de spectacle Sylvain Dépée avait anticipé qu'une réouverture le 15 décembre serait impossible. Pour autant, l'incompréhension demeure : "Pourquoi changer à nouveau cette clause de revoyure ? Dans une période comme celle ci où on se pose beaucoup de questions, il ne faut pas ajouter des questions aux questions. Ça génère de la fatigue, et de l'usure au moral. On va devoir se poser la question : qu'est ce qu'on va faire début janvier ? Est ce qu'on commence à faire la promotion de notre saison qui commence le 24 janvier ou pas ? On est encore une fois face à un nouveau gouffre."

Prochain point d'étape sur la réouverture des lieux culturels : le 7 janvier 2020.