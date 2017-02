Liévin : L'Arena va rouvrir !

Fermée depuis 2012 pour cause de travaux, l'Arena devrait enfin rouvrir ses portes au mois d'avril. Le meeting d'athlétisme qui a fait la réputation du stade couvert devrait lui refaire son apparition en 2018.

C'est probablement la fin de cinq ans de travaux, d'imbroglios techniques et le retour d’événements sportifs et culturels à l'Arena de Liévin. Ouverte en 1986, l’Arena accueillait chaque année un meeting indoor d'athlétisme très renommé. Les plus grands comme Sergueï Bubka y ont participé. Elle a également organisé des concerts d'envergure grâce à ses 14.000 places.

10 années chaotiques

Les 10 dernières années de son exploitation ont été très chaotiques. Après des travaux de rénovation entre 2006 et 2009 l'Arena a dû fermer en 2012 après la découverte de fissures dans les poutres qui soutiennent la toiture. Des travaux évalués à 6,1 millions d'euros dont 5,6 M ont été pris en charge par les assurances. "Pour le manque à gagner de 2 millions d'euros pendant les travaux, la bataille juridique continue" explique Florence Bariseau présidente du syndicat mixte Lens-Liévin depuis Avril 2016.

"Enfin"

Les responsables du syndicat mixte (composé de la mairie de Liévin, de l'agglomération, du département et de la région) n'ont pas caché leur soulagement de pouvoir annoncer la réouverture de l'aréna pour le mois d'avril. La visite de la commission de sécurité pour la valider définitivement aura lieu entre le 15 et 30 mars.

"Enfin !" - Florence Bariseau, présidente du syndicat mixte Lens-Liévin en charge de l'Arena

Pas d’événements de premier plan en 2017

Échaudé par cinq années de travaux, le syndicat mixte a préféré attendre de voir la réouverture de l'aréna définitivement validé pour enclencher la constitution d'un programme digne de ce nom. Le premier événement ouvert au public sera une foire commerciale le premier week-end d'octobre. Le syndicat réclame un peu de patience pour voir l'aréna retrouver les événements qui ont fait sa belle réputation dans le bassin lensois.