"Lift me up" : Rihanna dévoile son nouveau titre, après six ans de silence

Après ses succès dans la mode et les cosmétiques, la superstar mondiale Rihanna renoue avec la musique pour le titre phare de la bande originale du prochain film Marvel. "Lift me up" est sorti ce vendredi matin, aux alentours de 6 heures, sur les plateformes.

Chanson du prochain film Marvel "Wakanda Forever"

Rihanna, 34 ans, met ainsi un terme à six années de silence comme chanteuse solo. Ses fans réclament depuis des années son neuvième album. La star a déjà indiqué qu'il serait "infusé de reggae".

"Lift me up" figure au générique du prochain Marvel, "Black Panther : Wakanda Forever", en salles le 9 novembre prochain. Le film doit rendre hommage à l'acteur Chadwick Boseman, star du précédent "Black Panther", décédé en 2020.

Rihanna à l'affiche du prochain Super Bowl

En attendant la sortie d'un album complet, on sait déjà que la chanteuse de "Umbrella" et "Diamonds" animera le 12 février 2023 dans l'Arizona le concert de la mi-temps du Super Bowl. La finale du championnat de football américain est l'événement annuel le plus regardé à la télévision aux Etats-Unis.

Chanson, mode, cosmétiques, le business florissant de Rihanna

La chanteuse de la Barbade a depuis plusieurs années mis la musique de côté pour se consacrer avec succès à la mode (avec des marques du numéro un mondial du luxe LVMH) et aux cosmétiques avec sa marque Fenty, la propulsant au statut de milliardaire.

Avec son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, Rihanna a eu son premier bébé en mai.