Lignières : elle va parcourir 3000 km à pied en Nouvelle-Zélande

Lignières, France

Elle avait marché du Puy en Velay jusqu'à Finisterre en Espagne. Un premier voyage effectué entre septembre et fin novembre 2019. A peine revenue, déjà repartie ; le 21 janvier Jeanne Fauquenot, originaire de Lignières se lancera dans un nouveau défi : traverser la Nouvelle Zélande du Sud au Nord.

3000 km uniquement en marchant

Des défis comme ceux-là, cette historienne de l'art de 29 ans se les est lancés à la suite d'une remise en question professionnelle : "J'ai fait beaucoup d'études pour faire un travail qui me plaisait, or je me suis rendue compte que j'avais perdu le sens de ce que je faisais, la manière de faire ne me convenait plus, alors pour me retrouver, je suis partie marcher... longtemps !" raconte la jeune femme.

Après l'Espagne, Jeanne Fauquenot, va parcourir la Nouvelle Zélande : un périple de 3000 km, elle va traverser le pays du Sud au Nord uniquement à pied : "ça va être beaucoup de montagne, je pense en avoir pour au moins 4 mois ! Quand je suis rentrée d'Espagne, ça m'avait fait tellement de bien, j'ai commencé à trouver des réponses à mes questions, j'ai tout de suite ressenti le besoin de repartir."

Pour voyager de façon autonome la jeune femme cherche des sponsors : "J'aimerais pouvoir vivre de la marche, je cherche des partenariats sportifs ou d'équipements sportifs pour me permettre de voyager en totale autonomie, sans passer par des auberges pour dormir".

Les aventures de Jeanne Fauquenot sont à suivre jour après jour sur son compte Instagram : histoires_de_voyage