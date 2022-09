Lignières : encore un très beau plateau pour le concours complet international d'équitation

Tout commence avec le dressage puis le jumping et enfin le cross. Trois épreuves et c'est entièrement gratuit pour le public qui pourra savourer un très beau concours qui allie puissance et élégance. Un plateau de très haut niveau, une fois de plus cette année, car les cavaliers viennent à Lignières pour décrocher des qualifications internationales. Lignières arrive en fin de saison, là où les enjeux sont sont cruciaux pour certains cavaliers : " Notre concours s'est imposé à l'automne car c'est la fin de saison pour beaucoup de cavaliers " précise Emmanuel Lagarde, directeur de l'épreuve. " C'est l'opportunité des qualifications pour des échéances internationales l'année suivante. Cette année, par exemple, les épreuves du niveau quatre étoiles sont qualificatives pour les championnats d'Europe l'année prochaine et pour les jeux olympiques de Paris."

Elégance et puissance, au rendez-vous de ce concours complet international de Lignières © Radio France - Michel Benoît

Il n'y a que deux concours quatre étoiles en France : Lignières et Saumur. Le cavalier berrichon, Mathis Portejoie, de La Guerche sur l'Aubois tentera de décrocher sa qualification pour les jeux olympiques de Paris. La championne Olympique allemande, Julia Krajewski est présente, tout comme le numéro deux mondial Tim Price. Du très haut niveau, et un accès gratuit pour approcher des chevaux magnifiques : " Sur le parcours de cross samedi et dimanche, le public a la possibilité de suivre les chevaux tout au long du parcours de 6.000 mètres " poursuit Emmanuel Lagarde. " Le parcours est balisé. Le public est derrière une ficelle, à proximité des concurrents. On peut apprécier les efforts des chevaux, c'est très spectaculaire. Le concours commence par l'épreuve de dressage car cela permet de se rendre compte de l'harmonie et de la force du binôme cavalier-cheval, avant qu'ils ne partent affronter de gros obstacles dans les épreuves suivantes."

L'entrée est gratuite © Radio France - Michel Benoît

Sans oublier le jumping. Les pluies récentes ayant permis d'assouplir le terrain, ce qui est meilleur pour les chevaux. Rendez-vous jusque dimanche au pôle du cheval et de l'âne de Lignières.