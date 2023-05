Lignières : il reste des places pour le festival l'Air du Temps

Le festival l'Air du Temps débute ce mercredi et va durer jusqu'à ce samedi à Lignières dans le Cher. Raphaële Lannardère est l'artiste fil rouge cette année : elle propose quatre rendez-vous et notamment une balade chantée ce jeudi matin. Et à 15h, c'est Kent, l'ancien leader de Starshooter, qui chantera sous la halle de Lignières.

Si la météo s'annonce clémente, les concerts ont du mal à faire le plein, sans doute à cause de la conjoncture économique. Il reste des places pour Kent et quelques autres se désole Caroline Peigney, chargée de communication des Bains Douches de Lignières. "N'hésitez pas à venir voir Kent qui sort son dernier album. Il sera sous la halle, il va faire beau. Un beau concert en perspective. Kent sera accompagné d'une guitariste qu'on aime beaucoup : Alice animal, et d'un pianiste, Marc Haussmann. Ils forment un joli trio. On aura aussi cette année Lo'Jo. Ils sont peut-être un peu moins connus. Pourtant, cela fait quarante ans qu'ils parcourent le monde. Des influences jazz, une musique du monde inspirée par l'Europe Centrale, l'Afrique du Nord et surtout deux très belles voix féminines."

Bancal Chéri clôturera cette édition samedi soir dans la salle des bains douches, vous pour pouvez consulter le programme sur le site internet du festival.

Bancal Chéri, à l'affiche samedi soir - David Vallet

Des bénévoles indispensables

C'est une équipe temporaire qui organise cette nouvelle édition après l'éviction du directeur des bains douches cet hiver. Un festival bien rôdé qui fait largement appel aux bénévoles. Pas moins de 38 personnes au total. Michel, par exemple qui n'hésite pas à venir d'Orléans : " Là, je vais faire le comptage des repas pour l'équipe, les artistes, les techniciens. Et le reste de la semaine, je serai au bar."

Laure Beaujoin (2eme à gauche) entourée de quelques bénévoles © Radio France - Michel Benoit

Et c'est Laure Beaujoin, actuellement en formation en apprentissage aux Bains-Douches qui a la lourde tache d'organiser le travail de la majeure partie de ces bénévoles : "Il faut les briefer sur leur poste. En plus j'ai fait des plannings où ils occupent souvent deux ou trois postes différents. C'est vrai que d'être au service, ou à la plonge toute la semaine, c'est un peu lassant. J'ai donc essayé de faire tourner pour que chacun puisse bouger, voir ses amis et profiter de certains concerts."

Tyka Raimundo, coordinatrice (à gauche) et Caroline Peigney, chargée de communication © Radio France - Michel Benoit

Et bien sûr, il faut rassurer ces bénévoles. Michel avait notamment une inquiétude pour le bar, "c'est la première année où je vais utiliser le terminal pour les cartes de paiement. Mais on est entouré. ca devrait bien se passer."

Raphaèle Lannardère, artiste fil rouge, cette année - Léa Boeglin

Tyka, elle, est une professionnelle, elle est coordinatrice du festival et travaille ainsi en mission sur une douzaine d'événements dans l'année : "Mon rôle, c'est de mettre en corrélation les lieux, les artistes, la technique. faire manger les gens, les faire dormir, pour que tous se passe au mieux. Hier, on a eu une petite panne électrique. On s'est vraiment focalisé là-dessus et tout est résolu. Bien sûr, ça demande de la préparation en amont : satisfaire les demandes des artistes, l'organisation des balances, le matériel, etc, mais je ne suis pas seule. "

la halle de Lignières propose 350 places © Radio France - Michel Benoit

L'Air du Temps, à Lignières c'est jusque samedi soir.