Lignières : Keren Ann, Yves Jamait, Alexis HK et bien d'autres à l'Air du Temps

Douze rendez-vous dont deux spectacles gratuits. Une création à partir des chansons de Véronique Sanson et Michel Berger (qui ont vécu une année ensemble) et beaucoup de nouveautés puisque la moitié de la programmation concerne des albums à peine sortis ou à venir...

Une partie de l'équipe des Bains Douches © Radio France - Michel Benoit

Des valeurs sûres : Yves Jamait, Alexis HK, mais aussi Keren Ann qui lancera le festival le mercredi mais ce qui fait le sel de l'Air du Temps, ce sont aussi ces pépites à peine ciselées... Marcia Higelin, par exemple, fille d'Arthur H : " On ne l'a pas invitée parce qu'elle s'appelle Higelin " précise Sylvain Dépée, directeur des Bains Douches. " On l'a choisie parce qu'elle a une voix qui nous a tout de suite transpercé le coeur. Une voix comparable aux chanteuses de fado ou à certaines chanteuses africaines."

Marcia Higelin - Olivier Allard

La chanteuse Lonny est également une jolie découverte : " Elle a sorti un album ex voto, en janvier dernier " poursuit Sylvain Dépée. " On ne pouvait pas passer à côté et ne pas la programmer dans l'église de Lignières. C'est vraiment un moment suspendu."

Keren Ann - Lior Keter

N'oublions pas Mes Souliers sont rouges. Julie Rousseau et Bastien Lucas présenteront leur création à deux pianos sur la vie de Michel Berger et Véronique Sanson.... Le dernier festival pour la présidente Annie Marchet, présente depuis l'origine en 1988 : " J'aurais certainement beaucoup moins de pression à l'avenir. L'âme de ce festival, c'est l'accueil, la convivialité. Le professionnalisme aussi. On a des équipes très exigeantes et les artistes savent qu'ici, tout se passera bien, sur scène et en dehors. Et puis c'est important aussi d'être en milieu rural. J'espère qu'on pourra retourner dans la salle du manège. c'est vrai que les dernières années n'ont pas été faciles, à cause du covid notamment." L'air du temps à Lignières du 25 au 28 mai...