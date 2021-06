Lignières : l'Air du temps marque le retour des festivals en Berry

Une dizaine d'artistes pour célébrer la chanson française. Une fois n'est pas coutume, l'Air du temps se déroule donc cette année avant le Printemps de Bourges, prévu la semaine prochaine. Le retour des festivals, avec les gestes barrières mais l'important, c'est que les artistes seront bien là.

L'édition 2021 du festival l'Air du Temps met fin à sept mois sans concert aux bains douches de Lignières © Radio France - Michel Benoit

C'est sûr, un festival en septembre, aurait été plus simple ; les contraintes auraient sans doute été moindres, mais Sylvain Dépée, le directeur des bains Douches ne se voyait pas attendre trois mois supplémentaires pour reprendre les concerts : " Déjà sept mois, c'est long comme un jour sans pain, dix mois, c'était impossible. Et c'était même peut-être très risqué pour les bains-douches parce qu'il faut travailler la connivence, la confiance avec les artistes, avec le public, avec les intermittents. Une absence trop longue, ça peut laisser des traces."

Sylvain Dépée, directeur des Bains-Douches, de Lignières © Radio France - Michel Benoit

Ambiance de rentrée pour les artistes comme Amélie les Crayons pour qui ce sera le concert de reprise avec un nouveau spectacle moins interactif que le précédent, covid oblige : " _C'est un peu comme si on faisait notre rentrée des classes " confie la chanteuse Amélie. " On va remonter sur scène avec une petite boule au ventre, mais c'est comme le vélo, ça revient très vite. Dans le précédent spectacle qu'on a dû interrompre à deux dates de la fin de la tournée, on faisait monter les gens sur scène, on dansait avec eux, on se touchait. Cette fois-ci, cela va être différent. Ce sera beaucoup plus classique dans ce sens où il y aura beaucoup moins d'interaction avec le public._"

Des concerts assis auront lieu sous la halle de Lignières, et aux Bains-Douches © Radio France - Michel Benoit

Un public qui sera assis, masqué, avec une jauge à 65 %... une ambiance différente, mais l'important c'est qu'on revive. François Marchais tient le café du commerce juste à côté de la halle de Lignières où seront organisés une partie des concerts : " Cela va ramener un peu de vie, On a trouvé le temps long quand même. Il va y avoir un peu de monde. Les gens vont venir un peu avant, et rester un peu après. cela va faire du bien. "

La café du commerce tout comme les trois autres restaurants de Lignières comptent bien accueillir les festivaliers... © Radio France - Michel Benoit

D'habitude, l'Air du temps se déroule en mai avec le pont de l'ascension... Cette année, c'est plus difficile de remplir, par exemple dimanche, jour d'élections. Pas de chance pour le groupe Des fourmis dans les mains : " On tenait vraiment à les avoir " confie Sylvain Dépée. " Leur album s'appelle un feu de joie et on voulait vraiment terminer cette édition de reprise par un feu de joie. ils sont sept sur scène. c'est plein de poésie, c'est très bien chanté et leur album, qui a été écrit avant le covid célèbre vraiment les liens entre les gens. Cela prend encore plus de sens aujourd'hui." Le festival l'Air du temps de Lignières, c'est jusque dimanche.