Lignières : les hébergements du pôle du cheval et de l'âne montent en gamme

Le département du Cher a investi près de 2,9 millions d'euros pour améliorer l'hébergement des vacanciers au pôle du cheval et de l'âne. Fini, le charme et l'originalité des roulottes qui ont été revendues cet hiver, le site mise sur davantage de confort pour attirer plus de monde, des familles notamment.

ambiance bois à l'intérieur de ces cottages © Radio France - Michel Benoit

La taille de ces cottages varie de 14 à 40 m2, pour accueillir jusqu'à 8 personnes. De une à trois chambres avec convertible dans le salon. Cela change de la pièce unique des roulottes. Ambiance bois et cosy s'inspirant de l'univers des boxes d'équitation. Cuisine, grande(s) douche(s) , télévision. Le gros plus, c'est une meilleure isolation par rapport aux roulottes : " Ces cottages sont complètement isolés, y compris au-dessus et en-dessous." détaille Marie-Pierre Barbezanges, directrice adjointe de la SPL qui gère le pôle du cheval et de l'âne. " On peut donc les utiliser en plein été, y compris par canicule grâce au renfort d'une climatisation réversible, très utile également l'hiver."

Les cottages sont équipés de grandes douches © Radio France - Michel Benoit

Ces cottages répondent mieux aux besoins de confort des familles. Jean-Baptiste Lacroix, directeur de la SPL les 1000 lieux du Berry, espère ainsi augmenter la durée moyenne des séjours sur au moins une semaine : " Bien-sûr, on apporte un meilleur confort pour des touristes qu'on connait : la clientèle sportive, celle de séminaire. On cherche aussi à développer l'accueil des familles sur une semaine pour leur offrir une expérience sur le parc de loisirs. On s'inscrit dans le slow tourisme qui revient en vogue. Le cheval et l'âne et toutes les activités qu'ils permettent sont en phase avec le sud du Berry. C'est une offre qu'on veut renforcer."

Cuisine équipée et incontournable aujourd'hui dans l'hébergement de loisirs. © Radio France - Michel Benoit

La piscine chauffée est toujours là évidemment. Le snack va être agrandi et une salle pour les petits groupes d'une cinquantaine de personnes sera aménagée à l'automne.