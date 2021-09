Lignières : opération reconquête pour les Bains Douches

Vingt-cinq artistes sont attendus et le coup d'envoi sera donné ce mardi 14 septembre aux Bains Douches de Lignières-en-Berry, avec le vernissage d'une exposition photo conçue autour d'un projet de Florent Marchet, l'enfant du pays. Trois résidences d'artistes, des concerts, des spectacles musicaux et une programmation jeune public ; chaque rendez-vous pourra accueillir plus de 200 spectateurs munis du pass sanitaire. Fini les jauges limitées. Par précaution, dans ce contexte délicat post-covid, la salle ne sera pas aménagée dans sa version "assis-debout " qui permettait d'accueillir plus de 300 spectateurs.

L'heure est néanmoins à la reconquête du public après deux saisons marquées par les restrictions imposées par l'épidémie... Certains spectacles seront même gratuits : " II y a cinq événements gratuits " précise Sylvain Dépée, directeur des Bains-Douches. " Les deux expositions dont les vernissages seront ouverts à tous sur réservation et les répétitions publiques qu'offriront les artistes lors des trois résidences que nous accueillerons. On offrira un petit mangement à chaque fois. Les collectivités locales, les pouvoirs publics nous ont toujours soutenus, mais s'il n'y a plus personne dans la salle parce que le lien avec le public se sera distendu à cause de l'épidémie, ils ne nous suivront pas éternellement. C'est pour cela qu'on met un point d'honneur à offrir de vrais spectacles avec une certaine ambition."

Thierry Romanens. Le comédien Suisse rend hommage à Emil Zàtopek, le coureur de fond dans un spectacle aux tonalités jazz. - Mercedes Riedy

Comme souvent, les Bains Douches sont précurseurs. L'équipe est toujours à l'affût... C'est le cas avec le nouveau spectacle de Chloé Lacan, que l'on connait bien à Lignières : " Quand on a souhaité l'accueillir, on était six salles de spectacle à s'être positionnées. Aujourd'hui, elle a déjà quarante dates ! " poursuit Sylvain Dépée. " C'est un vrai chant à la liberté puisque Chloé va raconter en chanson et en théâtre, comment elle s'est construite en tant que chanteuse et en tant que femme, au travers de la figure de Nina Simone." Ce sera le 25 septembre.

Chloé Lacan célébre Nina Simone - Puk SamiaHamlaoui

Autre pépite Sandra Nkaké, victoire du Jazz en 2012. Un enfants du pays, Bastien Lucas, originaire de St-Amand-Montrond, sera en résidence avec Julie Rousseau en octobre pour un spectacle autour de la relation entre Michel Berger et Véronique Sanson : " Ils ont été amants " raconte Sylvain Dépée. " Et puis, un jour, Véronique a dit à Michel Berger qu'elle sortait pour aller acheter des clopes. Elle n'est jamais revenue, mais les deux artistes ont entretenu une correspondance à travers leurs chansons. C'est que nous montrera cette création." Trois résidences au total et à chaque fois une répétition publique gratuite. Katel, Morgan Imbeaud (du duo Cocoon), Lonny; Andriamad , les fouteurs de joie, Malakit, Valentin Vander, sont attendus à Lignières... la liste n'est pas exhaustive.