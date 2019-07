Lignières : Un cabaret équestre pour célébrer le cheval

Le pôle du cheval et de l'âne à Lignières veut attirer plus de monde et cherche à dynamiser son animation. Pour la première fois, il organise un grand spectacle équestre, ce dimanche après-midi.

Lignières, France

L'écurie d'Arcadie vous attend pour un cabaret équestre à 16H30, mais d'autres animations vous sont proposées dès le début d'après-midi sur le pôle du cheval et de l'âne. Un spectacle de deux heures avec une quinzaine de tableaux... Tous les chevaux seront mis à l'honneur : des petits jusqu'aux plus grands détaille Katia Crozet, créatrice de l'Ecurie d'Arcadie : " Ca va aller _du shetland au percheron_, en passant par le comtois, le frison. On aura des ibériques, ces fameux ibériques qui apportent un peu plus de nerf. On aura des trotteurs. On fait le tour d'Europe des chevaux. On va passer par la voltige, le dressage classique. On a des numéros aériens, de la danse, de la voltige cosaque, du tir à l'arc. ce sera vraiment très varié."

Le pôle du cheval et de l'âne veut doper sa fréquentation à Lignières (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Un spectacle pour toute la famille.. mais au fait, pourquoi un cheval accepte t-il de travailler ? " Dans la majeure partie des cas, le cheval est un animal généreux, explique Katia Crozet. Il veut faire plaisir. S'il a compris que ça nous fait plaisir, il le fera généralement de bon coeur. Les chevaux, c'est comme des élèves. Il y en a qui sont plus doués que d'autres. Il faut trouver ce qu'il lui correspond, le métier qu'il aime. Si on y parvient, c'est gagné. Ce cabaret équestre s'adresse vraiment à toute la famille. Il y aura des princesses, des chevaliers pour les enfants. On veut faire rêver tout le monde." Adultes : 15 euros, enfants : 10 euros. ce prix comprend l'accès à toutes les installations du pôle du cheval et de l'âne.