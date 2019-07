Lignières : dans les coulisses d'un numéro équestre

Jusqu'au 18 août, le pôle du cheval et de l'âne à Lignières vous propose d'aller à la rencontre d'une artiste équestre : Chloé Wurmli, et de l'équipe qu'elle forme avec ses chevaux. Du mercredi au dimanche, Chloé vous montrera comment elle apprend des pas ou des figures à ses chevaux.

Lignières, France

Chloé vous propose trois ateliers par jour où vous découvrirez ce lien qui unit l'artiste à l'animal... Chloé ( de l'écurie Arcadie) travaille notamment avec une jument frisonne de 6 ans : Havanna : " Havanna sait faire plusieurs tours comme la révérence, le cabré, le pas espagnol, le couché... elle commence à faire quelques valses et apprend tous les jours. C'est cet apprentissage que les visiteurs vont pouvoir découvrir au plus près et la relation de confiance qui nous unit. C'est la base de notre travail."

Chloé vous fera partager tout l'été son amour du cheval à Lignières (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Le pôle du cheval et de l'âne veut jouer la carte des animations l'été pour attirer plus de visiteurs pour son musée notamment. Le visiteur peut venir caresser le cheval, discuter avec sa cavalière : " Quand on voit des numéros, on n'imagine pas tout le travail qu'il a derrière, témoigne Stéphanie Colin, du pôle du cheval et de l'âne. Donc là, ça va permettre aux gens de comprendre combien de temps de travail il faut pour arriver à un numéro époustouflant."

Les visiteurs peuvent échanger directement avec Chloé et caresser Havanna © Radio France - Michel Benoit

Et si le cheval travaille, c'est avant tout pour faire plaisir à son propriétaire, un effort qu'il faut savoir gérer, prévient Chloé Wurmli : " Il faut que cela reste un plaisir pour le cheval et il ne faut pas trop le fatiguer ou le blaser. Une heure de travail par jour me paraît un maximum. Des petits ateliers de vingt minutes, c'est très bien." Et pour chaque prouesse, une récompense : un petit bonbon fourrager, parfumé à la pomme. Les chevaux en raffolent.