Ligue 1 : Mauricio Pochettino répond aux critiques sur le mental de ses joueurs avant PSG - Lens

Le Paris-Saint-Germain reçoit Lens samedi 1er mai à 17 heures au Parc des Princes. Toujours sur les talons de Lille à trois journées de la fin du championnat, le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Malgré l'enjeu, imposisble d'éclipser le spectre de la demi-finale aller de Ligue des champions ratée trois jours plus tôt ni la perspective du match retour contre Manchester City mardi 4 mai, trois jours plus tard.

Pas de problème mental

En conférence de presse, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a répondu aux critiques sur le relachement mental de ses joueurs en deuxième mi-temps lors de la défaite 2-1 à domicile contre Manchester City. "Je ne crois pas qu'une équipe qui n'aurait pas de force mentale pourrait éliminer Barcelone et le Bayern Munich. Soit on a de la force mentale, soit on n'en a pas. On ne peut pas l'avoir un match et la perdre celui d'après", a notamment défendu le coach parisien.

Il pense que la défaillance contre Manchester City est plus d'ordre footbalistique. "Nous n'avons peut-être pas su maintenir le volume de jeu nécessaire", se demande Mauricio Pochettino.

Les joueurs ne ruminent pas la défaite, asure-t-il. "Ils sont biens, motivés et ils pensent que c'est possible de renverser la situation".

Lens, la "révélation du championnat"

"Le plus important pour nous, c'est le match de samedi", a rappelé Mauricio Pochettino. L'entraîneur devrait faire tourner son effectif pour cette rencontre. "La composition devra tenir compte non seulement de l'aspect footballistique mais aussi de l'état émotionnel et physique des joueurs."

Pour lui, Lens est "une bonne équipe, très physique". "C'est la révélation du championnat, elle vise une place européenne donc on a besoin de fracîheur et des joueurs qui pourront nous l'apporter. Ensuite on aura le temps de penser à Manchester City", a conclu le coach parisien.