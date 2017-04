Ligue 2 : le TFC peut faire un grand pas vers le maintien ce vendredi

Le Tours FC accueille Clermont ce soir pour le compte de la 35ème journée de Ligue 2. Le sprint final est lancé. Il reste quatre matches au Tours FC pour assurer un maintien qui semblait impossible il y a encore deux mois.

Le Tours FC dispute ce soir son 35ème match de la saison. Il accueille Clermont-Foot au Stade de la Vallée du Cher. Il ne reste que 4 matches de Ligue 2 à disputer avant de connaître le verdict. Tours est 16ème au classement, avec seulement 3 points d'avance sur le barragiste. Mais après le parcours des footballeurs ces deux derniers mois, on n'imagine pas le TFC ne pas se maintenir.

Depuis le limogeage de l'entraîneur Fabien Mercadal et la prise de pouvoir de Nourredine El Ouardani, Tours a enchaîné huit matches sans défaite. Si on prend le classement de la Ligue 2 à ce changement d'entraîneur, Tours est deuxième du championnat, avec 4 victoires et 3 matches nuls. Le TFC a un parcours qui devrait normalement lui permettre de se maintenir directement. Le trou est fait avec les deux relégables, Orléans et le Stade Lavallois, respectivement à 30 et 31 points. Reste la place de barragiste, la 18ème place, actuellement occupée par le Red Star, à seulement 3 points du TFC. Autant dire que les footballeurs tourangeaux n'ont quasiment pas le droit à l'erreur. Mais une nouvelle fois, les statistiques jouent pour eux. Depuis deux mois, ils ont marqué 17 buts, pour 7 buts encaissés. Et ce vendredi soir, ils affrontent le club de Clermont, 12ème au classement, qui n'attend plus rien de cette saison, et qui n'a pas gagné depuis trois rencontres (deux nuls et une défaite).

Classement de la Ligue 2 depuis le changement d'entraîneur du TFC - Capture d'écran - @LFP

Tours FC - Clermont Foot, match à 20h au stade de la Vallée du Cher ce vendredi. A suivre aussi dans cette 35ème journée de Ligue 2, dans la lutte pour le maintien, Nîmes reçoit Auxerre, et surtout Orléans-Red Star. Egalement ce vendredi, Strasbourg-Le Havre, Niort-Reims, Gazélec d'Ajaccio-Valenciennes, Bourg-en-Bresse - Sochaux, Amiens-AC Ajaccio. Ce samedi, Troyes-Brest et Laval jouera lundi soir à Lens.