Ligue 2 : Tours - Le Havre : entrée en matière ratée pour les tourangeaux battus 3 - 0

Entrée en matière manquée pour le Tours football Club battu sèchement 3 à 0 par le Havre samedi 28 juillet à la vallée du Cher. C'était le coup d'envoi de la saison de ligue 2.Tours n'a pas été en mesure d'inquiéter offensivement des Normands solides physiquement et très réalistes.

On a connu mieux comme début de saison ! le Tours FC s'est incliné à domicile samedi 28 juillet 3 à 0 face au Havre pour le coup d'envoi du championnat de la ligue 2 de football.

Tours a encaissé un premier but dès la 9e minute de jeu puis un second dès la reprise en 2e mi temps; des Tourangeaux qui ne se sont pas suffisamment montrés dangereux en attaque, un tir cadré seulement en 90 minutes. C'est un revers qui fait mal au moral pour le coup d'envoi de la saison. Un avertissement pour le TFC. Pour autant, ce 3 à 0 n'est pas à prendre très au sérieux aux dires du défenseur et capitaine Jonathan Gradit.

De son côté, le Havre s'est montré très réaliste et s'impose logiquement.

Et avec ce 3 à 0, Tours pointe à la dernière place mais il reste 37 journées de championnat !

Parmi les autres résultats, à noter ceux de nos voisins : succès de Châteauroux à Brest 3 buts à 2 et d'Orléans sur Nancy 3 à 1.

Prochain match pour Tours à Clermont vendredi 4 août