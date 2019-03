Ligue féminine de basket : Basket Landes s'incline face à Bourge

Mont-de-Marsan, France

Basket Landes n'a pas résisté à Bourge lors pour la 19e journée de Ligue Féminine. Les Landaises ont été battues, à la maison, sur le score de 73 à 66.

Pourtant le match avait bien commencé. Basket Landes menait 19 à 14 dans le premier quart-temps avant de s'effondrer dans le second en perdant ballon sur ballon. A la mi-temps, Bourge menait 33 à 19. Malgré de belles actions et le soutien infaillible des supporters, Basket Landes n'a jamais réussi à revenir.

"Dans ce genre de match face à ce genre d'équipe, il faut avoir une certaine stabilité dans ce qu'on produit car revenir c'est compliqué. _Il nous reste des matches, on a montré de belles choses, on va donc rester concentrées_. Il faut s'appuyer sur ça et avoir plus constance pendant le match" analysait la co-entraîneur Julie Barennes à l'issue de la rencontre ce dimanche soir.

Basket Landes occupe la cinquième place de la Ligue féminine devant La Roche-sur-Yon et derrière Charleville-Mézières.

Dimanche prochain, le 24 mars, Basket Landes se déplace chez à Montpellier, le troisième du championnat derrière Bourge et Lyon, le leader.