En 2022, Lille 3000 revient pour une sixième édition baptisée Utopia

Certains gardent peut-être en mémoire les "alebrijes", ces statues d'animaux à moitié fantastiques dans la rue Faidherbe, ou encore la parade mexicaine entre Euralille et le quai du Wault. Après Eldorado en 2019, Lille 3000 revient du 14 mai au 2 octobre 2022 pour une sixième édition baptisée Utopia.

Le thème cette fois sera celui de la nature, la préservation de l'environnement. "Le sujet n'est pas de montrer l'Amazonie en feu tous les jours. Ca tout le monde le sait. Mais c'est plutôt de montrer la poésie de la nature, sa force, et de donner envie justement de la protéger et de la faire grandir", explique la maire de Lille Martine Aubry.

Des grands classiques et de la nouveauté

On retrouvera des grands classiques de la dernière édition. Des statues de créatures féériques remplaceront les "alebrijes" le long de la rue Faidherbe. La parade sera de retour, sur un trajet inverse à celui d'Eldorado. Autre temps fort : l'exposition au plafond de la gare Lille Flandres d'une structure créée par l'artiste portugaise Joana Vasconcelos. Les principaux musées de la métropole proposeront également des expositions en lien avec la thématique environnementale.

A l'image de ce lien entre l'homme et la nature : les Minitos de Jean-François Fourtou, des légumes humanoïdes, qui pourront être réalisés via des ateliers participatifs au Tripostal. © Radio France - Bastien Roques

Principale nouveauté cette année : les Caps. Des balades artistiques, dans la Métropole de Lille mais aussi dans toute la région Hauts-de-France. Un projet fièrement présenté par Didier Fusillier : "C'est vrai qu'on ne va jamais dans une foret en pleine nuit. Mais c'est une expérience incroyable à vivre. Notre envie c'est donc de donner ces expériences dans des concepts que tout le monde va pouvoir comprendre".

Cette fois-ci, les 95 communes de la métropole ont rejoint Lille 3000. De quoi compléter un peu plus le programme de cette sixième édition. "Tous les week-ends, mais on va finir totalement épuisés !", plaisante Didier Fusillier. "Et puis surtout ne prenez pas de vacances : pas besoin de partir ailleurs qu'à Lille, dans la Métropole et dans la région parce que ça va être absolument incroyable !"