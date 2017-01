Lille: Céline Dion en concert au Stade Pierre Mauroy le 1er juillet

Décidément le stade Pierre Mauroy enchaine les affiches magiques: c'est la diva Céline Dion qui sera sur la scène du stade de Villeneuve d'Ascq le samedi 1er juillet dans le cadre de sa tournée Live 2017.

C'est un événement exceptionnel qui s'annonce au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq: le concert de Céline Dion le samedi 1er juillet. Il s'agit de l'une des 7 dates de sa tournée française. Elle passera par Bordeaux (29 juin,) par Paris (AccordHotels Arena les 4 et 5 juillet), par Lyon (12 juillet), Marseille (18 juillet) et par Nice (20 juillet). Elle se produira aussi au Danemark, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne.

"J'ai tellement hâte de revenir au Royaume-Unis et en Europe cet été", a commenté Céline Dion, "J'ai tant de souvenirs précieux dans ces villes formidables et je suis impatiente à l'idée d'y retourner et de revoir enfin tous mes fans.

Cette tournée en partenariat avec France Bleu s'annonce évidemment comme un événement XXL. Sa tournée présentera une collection de tubes puisés dans ses 30 ans de carrière. La diva a vendu au cours de sa carrière plus de 250 millions d'albums. Autre record: elle a donné plus de 1000 concerts au Colosseaum du Caesars Palace de Las Vegas".

Le Stade Pierre Mauroy au zénith!

Le Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq accumule décidément les gros coups. Il vibrait il y a quelques heures encore pour les handballeurs tricolores qui se sont qualifiés mardi soir pour les demi-finales du mondial de hand en battant la Slovénie, porté par 28.000 spectateurs survoltés. Et les grosses affiches s'accumulent: le stade va accueillir d'ici cet été les concerts de Bruno Mars, de Depeche Mode et le North Summer Festival avec notamment Sting et Justin Bieber. Mais il va falloir choisir: son concert tombe en même temps que le Main Square Festival d'Arras !

Encore un soir. Encore une heure. Encore une larme de bonheur...au @StadePM le 01/07. @celinedion pr l'étape 6 de la prog 2017 décoiffante! pic.twitter.com/IySLIa2IZl — Damien Castelain (@DamienCastelain) January 25, 2017

La billetterie pour la tournée Live 2017 de Céline Dion ouvrira le 3 février. Les membres su fan club "Team Céline" auront accès à une prévente à partir du jeudi 26 janvier.