Lille : ces 20 stars à ne pas râter au festival Séries Mania

Lille, France

Pour sa deuxième saison à Lille, le festival international Séries Mania a une ambition :

Lille a gagné, elle est sur la carte des grands festivals

Promesse tenue dès la soirée d'ouverture, ce vendredi à partir de 19h, au Nouveau Siècle. On retrouvera tout le décorum d'une montée des marches au Festival de Cannes : tapis rouge, flash des appareils photos, défilé de berlines aux vitres teintées,... Vous pourrez voir les actrices et acteurs suivants : Frédérique Bel (maîtresse de cérémonie), Julianna Margulies (The Good Wife, Urgences), Freddie Highmore (The Good Doctor, Charlie et la Chocolaterie), Anna Paquin (True Blood, X-Men), Audrey Fleurot (Engrenages), Ingrid Chauvin, Hyppolite Girardot, Emma de Caunes, Maëva Coucke (Miss France 2018), Camille Lou.

La cérémonie d'ouverture de Séries Mania se prépare à lille

Mardi, c'est Uma Thurman, l'actrice révélée par Pulp Fiction de Quentin Tarantino, qui foulera le tapis rouge. Elle vient présenter sa nouvelle série diffusée par Netflix. Adam Scott (Big Little Lies, The Good Place) présentera en avant-première mondiale, samedi 30 mars, "the twilhight zone", un remake de la célèbre série américaine des années 60, "la quatrième dimension".

Qui est votre personnage de série préféré ?

En attendant l'ouverture du festival, impossible de ne pas déjà voir les affiches géantes du festival. Un bus à impérial anglais a même pris place devant l'opéra. C'est là qu'on a demandé aux Lillois qui était leur personnage de série préféré :

Qui est votre personnage de série préféré ?

Lille peut-elle rivaliser avec Cannes sur le plan hôtelier ?

Les organisateurs du festival veulent à terme faire de Séries Mania l'équivalent du festival de Cannes pour le petit écran. Un projet audacieux qui a franchi cette année une nouvelle étape avec des actrices et acteurs américains renommés... mais qui ne dormiront pas sur place pour la plupart. Uma Thurman, notamment, devrait regagner un palace parisien dans la soirée, par habitude. Il n'y a donc pas de volonté de bouder ou de crier haro sur la qualité des hôtels 5 étoiles de la capitale des Flandres. Sébastien Restagno est le président du club hôtelier lillois :

C'est un événement extrêmement important pour la métropole et la région. On peut tout à fait rivaliser avec les hôtels de Cannes, nous sommes prêts.

Les hôtels lillois peuvent-ils accueillir les stars du cinéma et de la télé ?

C'est surtout l'organisation de Séries Mania et les producteurs et agents qui vont remplir les hôtels lillois, assez peu le public qui reste régional. La vraie bonne affaire pour les hôteliers lillois la semaine prochaine sera le salon international du ferroviaire (Sifer) à Lille Grand Palais. On est loin des strass et des paillettes mais ce congrès représente trois fois plus de nuitées que Séries Mania.