Lille : des stages de natation pour éviter les noyades des enfants cet été

Une dizaine de petits Lillois écoutent attentivement les instructions des maîtres-nageurs de la piscine Plein sud. Ils enchaînent les sauts dans le grand bassin et n'ont pas l'air d'avoir peur de l'eau. Pourtant certains, comme Adem, ont déjà failli se noyer. C'était lors de vacances à la mer avec ses parents. "Les vagues ont commencer à taper, je suis parti un petit peu trop loin", raconte-t-t-il, "j'étais avec une bouée et l'eau m'a emportée, après quelqu'un est venu et m'a ramené".

Les enfants enchaînent les sauts dans le grand bassin et n'ont pas l'air d'avoir peur de l'eau © Radio France - Nicolas Joly

Dans son cas, l'histoire s'est bien terminé. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'après Valentin Martin, adjoint au sport scolaire et périscolaire à la mairie de Lille, le nombre de noyades a beaucoup augmenté chez les jeunes en ce début d'été : "On a constaté 300 noyades dont 79 mortelles entre début juin et début juillet [ndlr : au niveau national], du fait que les enfants n'ont pas appris à nager comme ils l'auraient dû", à cause des confinements.

Thibault, maître nageur, fait descendre les enfants sous l'eau avec une perche © Radio France - Nicolas Joly

Thibault, maître nageur, fait descendre les enfants sous l'eau avec une perche. Il les laisse ensuite remonter tous seuls à la surface. Pour "essayer de leur faire comprendre que le corps flotte dans l'eau. C'est un moyen de les rassurer, suite à ça ils auront moins peur de sauter", explique-t-il.

Pas de brasse ni de dos crawlé. L'objectif, c'est avant tout d'éviter les noyades. "Si l'enfant va au parc avec sa famille ou qu'il tombe dans une rivière, le but ne va pas être de le faire revenir en nageant le papillon parfaitement bien, le but c'est surtout de savoir revenir au bord et se sauver avant tout", précise Thibault. La ville a donné la priorité aux enfants des quartiers populaires, qui ont moins l'occasion d'aller à la piscine ou à la mer.