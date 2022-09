Lille : Gérard Jugnot attendu pour les 40 ans du Père-Noël est une ordure

"C'est cela oui", "c'est fin sans se mange sans faim" ou encore "Joyeux Noël Félix !" : toutes ces répliques devenues cultes viennent du film "Le père-Noël est une ordure", qui fête ses 40 ans cette année. A cette occasion, le festival CinéComédies à Lille organise une soirée spéciale le 1er octobre, avec Gérard Jugnot, le réalisateur Jean-Marie Poiré ainsi que Bruno Moynot (Monsieur Preskovic).

Des affiches rares, des costumes, des accessoires...

Cette 5ème édition du festival de films de comédie est consacrée à la troupe du Splendid. Gérard Jugnot dévoilera également en avant-première son nouveau film, "Le Petit Piaf", et présentera son premier long-métrage, "Pinot simple-flic". On retrouve bien évidemment "Les Bronzés" et "Les Bronzés font du ski".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour la toute première fois, une exposition sera consacrée à la troupe du Splendid, à partir de ce samedi et jusqu'au 9 octobre, en entrée libre au Palais Rihour. "On a demandé à tous les membres du Splendid de contribuer : on a récupéré des scénarios, des claps, des costumes, des affiches rares, notamment du début du Splendid. On ne les reconnaît pas : Michel Blanc a encore des cheveux sur les photos !", s'amuse Jérémie Imbert, le directeur artistique de CinéComédies, en plein montage de l'exposition. On y trouvera également le tableau représentant un cochon, utilisé dans toutes les représentations de la pièce "Le père-Noël est une ordure".

Pierre Richard, Claude Lelouch, Louis Garrel, Anne Goscinny...

Le parrain du festival, Pierre Richard, sera également présent pour présenter le film "Un chien dans un jeu de quilles" de Bernard Guillou le dimanche 2 octobre. Enfin, Claude Lelouch célèbrera les 50 ans de son film "L'aventure c'est l'aventure" le jeudi 29 septembre.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le festival CinéComédies propose, comme chaque année, des avants-premières. Louis Garrel est attendu samedi 1er octobre pour son film "L'innocent", accompagné de son actrice, Noémie Merlant. Le film a été présenté au festival de Cannes 2022. Anne Goscinny est attendue le même jour pour l'avant-première du "Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux", un film d'animation qui a remporté le Cristal du long métrage du Festival d'Annecy.

Toutes les projections sont gratuites. Le programme est à retrouver sur le site du festival CinéComédies.