Lille : la maison natale de Charles de Gaulle va fermer un an pour des travaux de rénovation

La maison de naissance du Général de Gaulle doit fermer ses portes au public à partir du mois de novembre. Les travaux sont censés durer un an et vont coûter plus de 3 millions d'euros.

Lille, France

A Lille, la maison natale de Charles de Gaulle va donc fermer ses portes pendant un an pour des travaux de rénovation. Car cette bâtisse qui a vu grandir le Général souffre de son succès. Il suffit de se balader quelques instants à travers les salons et les chambres pour comprendre.

[La Maison] n'était pas conçue pour recevoir du public"

Le parquet grince (trop) fort selon Marie Lefebvre, la directrice de cette maison devenue musée. "C'est un signe d'affaissement du parquet, et puis on le voit se décoller un peu des plinthes" ce qui signifie que "la structure a bougé au fur et à mesure des années et le plancher à un petit peu glissé." Accessible au public depuis 1983, cette vieille demeure bourgeoise du XIXe siècle a accueilli des dizaines de milliers de visiteurs ce qui provoque forcément quelques dégâts. "C'est une maison à l'origine" rappelle Mme Lefebvre "donc elle n'était pas conçue pour recevoir du public." D'où la nécessité de la sécuriser et de la conforter.

Un investissement de 3 millions d'euros

Au total, ce sont plus de 3 millions d'euros qui vont être investis pour ces travaux qui seront menés avec l'aide d'un architecte des monuments historiques. Sa mission ? Retrouver l'état de cette maison quand Charles de Gaulle la fréquentait enfant. "On a ainsi réussi à retrouver grâce à des témoignages mais aussi grâce à des études sur le bâti les couleurs, les peintures, les décors qui existaient vraiment à l'époque donc l'idée c'est de les restituer, de les reproduire" raconte la directrice du site.

Retrouver l'authenticité d'antan

La structure des pièces restera inchangé mais "le choix de couleurs de papiers peints, de rideaux, de teintures" va être "complètement bouleversé." Et après un an de travaux, la maison de natale de Charles de Gaulle rouvrira ses portes un certain 22 novembre 2020 soit le jour du 130ème anniversaire de sa naissance.