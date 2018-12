Lille : le Grand Echiquier renaît de ses cendres ce soir sur France 2 depuis le Palais des Beaux-Arts

Lille, France

C'est Anne-Sophie Lapix, la présentatrice du 20h de France 2 et ancienne animatrice de "C'est à vous" qui sera ce jeudi soir à partir de 21h aux commandes de ce Grand Echiquier 2018, présenté en direct du Palais des Beaux-Arts de Lille. France 2 crée donc un nouveau programme à partir de l'émission mythique que Jacques Chancel a présenté pendant dix-huit ans dans les années 70 et 80.

Le comédien Daniel Auteuil, la danseuse Aurélie Dupont et le ténor Roberto Alagna seront les invités de ce premier volet, trois autres émissions sont prévues. Des invités qui, comme à l'époque de Jacques Chancel, invitent eux mêmes des amis, coups de coeurs ou mentors.

L'Orchestre National de Lille au coeur de l'émission

Les conversations voulues "intimes, conviviales et chaleureuses" selon Michel Field, chargé de mission culturelle à France Télévisions, alterneront avec les performances artistiques. Le tout rythmé, comme dans l'émission de Jacques Chancel, par les interventions d'un orchestre symphonique. Ce jeudi soir, ce sont les cent musiciens de l'Orchestre National de Lille, dirigés par Alexandre Bloch, qui accompagneront Anne-Sophie Lapix.

France 2 souhaitait un lieu culturel inhabituel pour une émission télé., qui ne soit pas une salle de spectacles. L'essentiel du programme aura donc lieu en direct depuis le Palais des Beaux-Arts de Lille, une séquence a tout de même été tournée sur la plage de Wissant avec Alain Souchon et ses fils.

Effet wahou

Au coeur du musée, les décors, la lumière, les espaces, l'agencement des caméras (dont une spidercam qui filme à 360°) et l'acoustique ont été très travaillés. " Il faut pas que soit une émission où à chaque fois, on se dise on n'a pas vu ça ailleurs" confirme Michel Field. "On voudrait provoquer un effet wahoo."

Le réalisateur lillois François Goetghebeur avait l'autorisation de sortir des codes classiques du prime time. "Le mot d'ordre, c'est qu'émotionnellement ça fonctionne", précise t-il. "En terme de réalisation, je voudrais que ce soit très épuré, que ce ne soit pas la course au plan ou au rythme, comme partout en ce moment. Pour laisser aux gens le temps de contempler ce qui va se passer".

