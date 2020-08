Lille : le programme de la braderie des commerçants

A défaut de la traditionnelle grande braderie de Lille, annulée en raison de la situation sanitaire, la mairie organise les 5 et 6 septembre la braderie des commerçants. Au programme : bonnes affaires, concerts, et expositions gratuites.

Ce ne sera pas la braderie habituelle, mais presque. Les 5 et 6 septembre prochain, la braderie des commerçants animera le centre-ville de Lille. De nombreuses enseignes accueilleront donc les flâneurs dans leurs boutiques et proposeront déstockages et prix cassés, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h.

Le marché aux livres dans la cour de la Vieille Bourse sera lui ouvert samedi et dimanche de 13h à 19h.

Quant aux marchés de plein-air, ils sont maintenus aux horaires habituels place Saint-Charles, place Sébastopol, et place Déliot. Il en va de même pour les halles de Wazemmes, ouvertes comme d'habitude le samedi de 8h à 20h, et le dimanche de 8h à 15h.

Pour assurer la fluidité des visiteurs et le respect de la distanciation physique, la mairie de Lille prévoit la piétonnisation temporaire des artères les plus fréquentées, notamment la Grand Place, la rue Faidherbe et la rue Esquermoise.

Disquaires, librairies, et braderie de la BD

23 libraires et disquaires ouvriront également leurs portes tout le week-end. Parmi eux, le Besides Records de la rue d'Amiens, ou encore la Chouette Librairie, rue de l'Hôpital Militaire.

Au Palais des Beaux-Arts, l’Atrium accueillera une braderie 100 % BD, réunissant une vingtaine d’associations, bouquinistes et libraires spécialisés. La Bibliothèque Municipale proposera également un espace contes et lecture, Place de la République. L'entrée y sera libre, dans la limite de la jauge autorisée.

De nombreuses animations et expositions gratuites

Comme chaque braderie, il vous sera possible de déguster les habituelles moules-frites, proposées par de nombreux bars et restaurants du centre-ville. Le tout en profitant des animations qui agiteront les rues tout le week-end.

Au programme dans la cour du Musée de l’Hospice Comtesse, Grand Place, et sur le Cours St-So :

l’Ensemble National de Reggae, métissage d’une fanfare et d’un groupe reggae

Giorgio Harmonie, orchestre de haute couture

la Bringue, fanfare électronique pour sept musiciens

la Brigade des Tubes, concentré festif d’énergie musicale

la Compagnie du Tire-Laine, duos en rosalie

Brasil Afro Funk, collectif de percussions brésiliennes

…et d’autres invités « surprise » !

Les emblématiques Géants de la ville seront eux aussi de sortie, et défileront samedi et dimanche entre 14h et 18h. Le Musée d'Histoire Naturelle et celui de l’Hospice Comtesse seront quant à eux ouverts tout le week-end, de 10h à 18h, sur entrée libre.

Les mesures sanitaires en vigueur

Esprit de fête n'exclut pas respect des gestes barrières. Le port du masque sera obligatoire pendant tout le week-end et sur l'ensemble du périmètre, dès 11 ans. Des points d'eau et bornes de gel hydro-alcoolique seront également disponibles.