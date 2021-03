Lille : le Théâtre du Nord est occupé cette nuit par des professionnels du monde de la culture

A Lille, ils sont une quinzaine d'intermittents du spectacle notamment à occuper cette nuit le Théâtre du Nord. Ils ont décidé d'occuper le théâtre, comme ce qui s'est passé également au Théâtre de l'Odéon à Paris. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a jugé mercredi "inutile" et "dangereuse" l'occupation des théâtres pour réclamer la réouverture des lieux culturels, un mouvement qui prend de l'ampleur.

Les manifestants réclament une prolongation de l'année blanche et la réouverture des lieux culturels

En plus de la réouverture des lieux culturels dans le respect des consignes sanitaires, les manifestants réclament entre autres une prolongation de l'année blanche pour les intermittents et son élargissement à tous les travailleurs précaires et saisonniers. Stéphane Vonthron est comédien et clown hospitalier, il a dormi au Théâtre du Nord cette nuit : "On occupe parce que c'est chez nous, c'est notre outil de travail en tout cas pour certains, d'autres travaillent dans l'audiovisuel ou dans le cinéma. En tout cas c'est un lieu symbolique du métier d'artiste, technicien du spectacle et puis c'est un lieu central qui a pignon sur rue sur la Grande Place de Lille. C'était le lieu indiqué pour revendiquer notamment de prolonger l'année blanche et pouvoir ré-ouvrir nos lieux de travail. On est délaissés, mis de côté, oubliés. Clairement tant que le gros de nos revendications ne va pas être satisfait et on voit bien qu'il n'y a aucune volonté de notre gouvernement de prendre en compte de manière claire. Je vous fait monsieur soleil, ce mouvement va s'amplifier." Le monde de la culture est d'ailleurs appelé à manifester cet après-midi sur la grand place de Lille.