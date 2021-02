Lille se porte candidate pour expérimenter une réouverture des lieux culturels

La maire de Lille Martine Aubry a écrit ce vendredi à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour proposer la candidature de Lille comme "ville test" pour expérimenter les protocoles de reprise d'activité des lieux culturels, en cas de non réouverture à court terme.

Les musées et les autres lieux culturels bientôt rouverts au public à Lille ? Ça n'est peut-être pas pour tout de suite, mais Martine Aubry vient d'écrire une lettre à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour demander que la capitale des Flandres devienne "ville test" afin "expérimenter les protocoles et les dispositifs de reprise d'activité des lieux culturels", en cas de non-réouverture à court terme.

Roselyne Bachelot a annoncé il y a quelques jours qu'une réouverture de ces lieux culturels, fermés depuis le début du deuxième confinement le 30 octobre 2020, serait «possible» dans les prochaines semaines, sans pour autant donner de date précise.

A Lille, cette ouverture à titre expérimental, avec des protocoles sanitaires renforcés, concernerait tous les musées et les lieux d'exposition comme le Palais des Beaux Arts, le Musée d'Histoire Naturelle et le Tripostal, dans l'ancienne gare Saint-Sauveur, qui doit accueillir une exposition intitulée "Colors etc." à partir du 9 avril prochain.

Pour le spectacle vivant et notamment la musique, Martine Aubry envisage le lancement cet été d'une série de concerts, avec un label "concert safe" qui permettrait d'accueillir du public dans des conditions sanitaires strictes, notamment des jeunes et des étudiants.

Plusieurs autres villes françaises se sont porté candidates pour participer à cette expérimentation, comme Nantes, Lyon ou encore Chambéry.