Lille : une Ukrainienne présidente du jury de Series Mania

Le soutien au peuple ukrainien se trouve aussi là où on ne l'attend pas. Le festival Series Mania, festival international des séries de Lille, a annoncé ce mercredi que la présidente du jury serait Julia Sinkevych. Agée de 38 ans, c'est une productrice ukrainienne, elle vit à Kiev, elle est la fondatrice du festival du film d'Odessa, dont Series Mania a été partenaire par le passé.

La directrice générale de Series Mania, Laurence Herszberg, veut ainsi marquer l'engagement du festival auprès de l'Ukraine, de son peuple, et de la culture ukrainienne : "la culture est en engagement. Les séries regardent le monde. Le festival Series Mania en est le reflet. Faire cette proposition à Julia Sinkevych, c'est à la fois un geste politique et un geste de culture".

Présidente à distance ?

Il n'est pas sûr que Julia Sinkevych puisse venir à Lille, entre le 18 et 25 mars, période du festival. Elle se trouve actuellement à Kiev, où elle a tenu à rester. L'écrivain et réalisateur français Marc Dugain a été désigné vice-président du jury, pour la seconder. Si elle ne peut pas être présente, elle sera connectée par visioconférence.

"Ce qui me frappe", souligne Laurence Herszberg, "et cela montre la détermination des Ukrainiens, c'est que Julia m'a dit qu'elle espérait vraiment pouvoir être là. Elle veut imaginer que, dans 15 jours, elle pourra être à Lille pour porter haut les couleurs de son pays et de la culture".