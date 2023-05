Lille : une Waz pétanque Cup sous le soleil

Un peu de Sud dans le Nord pour ce jeudi de l'Ascension à Lille ! La Halle de Glisse de Wazemmes a accueilli la traditionnelle "Waz pétanque Cup", la plus grande compétition de pétanque du Nord, qui a lieu tous les ans, au mois de mai.

Cette année, le soleil lillois a ramené du monde. Pas moins 300 équipes ont fait le déplacement, soit près de 1000 personnes. Parmi eux, Mélo. Elle habite le quartier mais c'est la première fois qu'elle participe à la compétition. "C'est aussi la première fois que je bois une bière à 9 heures du matin !" confie la participante.

Le tournoi se jouait en triplette : 3 contre 3. © Radio France - Lolla Sauty

Le tournoi se joue en triplette : trois contre trois. Dans l'équipe de Mélo, il y a aussi Anatole. Il a déjà participé à la compétition mais pour lui, l'important n'est pas la victoire. "Quoi qu'il arrive on a déjà gagné la bonne humeur, le soleil et des partenaires en or".

Pour compléter le trio, il y a aussi FR. Pour l'occasion, il a sorti les paillettes "Je suis pas très bon et je brillerai peut-être pas sur le terrain, mais au moins je brillerai de mille feux pour tout le monde !".

Côté organisation, c'est l 'association Flonflons qui s'est chargée de tout, dans le cadre du Festival Wazemmes L'accordéon. "On est une petite centaine a faire tourner tout ça", explique Jean Vichot, responsable communication de Flonflons. "Le mot d'ordre de la journée, c'est le sport bien sûr, mais surtout la fête. Tout se passe toujours dans un bon esprit".

Une compétition sous le soleil et dans la bonne humeur qui œuvre aussi pour la bonne cause : à l'issue du tournoi, 2 000 euros seront versés au Secours populaire.