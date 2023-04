"Limbo" remporte le Grand Prix de Reims Polar, découvrez le palmarès complet

Clap de fin pour Reims Polar. La troisième édition s'est terminée ce samedi 8 avril avec la cérémonie de remise des prix. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la grande salle de l'Opéraims, place Drouet d'Erlon, devant un parterre de personnalités du polar français et international.

Découvrez le palmarès complet

Le Grand Prix à "Limbo" de Soi Cheang (Hong Kong & Chine). Prochainement au cinéma.

à "Limbo" de Soi Cheang (Hong Kong & Chine). Prochainement au cinéma. Le Prix du jury à "About Kim Sohee" de July Jung (Corée du Sud). Actuellement au cinéma. Et à "Goliath" de Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan & Russie).

à "About Kim Sohee" de July Jung (Corée du Sud). Actuellement au cinéma. Et à "Goliath" de Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan & Russie). Le Prix Police , décerné par le jury Police, à "Upon Entry" de Alejandro Rojas & Juan Sebastián Vásquez (Espagne).

, décerné par le jury Police, à "Upon Entry" de Alejandro Rojas & Juan Sebastián Vásquez (Espagne). Le Prix de la critique à "Limbo" de Soi Cheang (Hong Kong & Chine). Prochainement au cinéma.

à "Limbo" de Soi Cheang (Hong Kong & Chine). Prochainement au cinéma. Le Prix du public à "Upon Entry" de Alejandro Rojas & Juan Sebastian Vasquez (Espagne).

à "Upon Entry" de Alejandro Rojas & Juan Sebastian Vasquez (Espagne). Le Prix Sang Neuf à "God's Country de Julian Higgins (États-Unis).

à "God's Country de Julian Higgins (États-Unis). Le Prix Sang Neuf du Jury Jeunes de la Région Grand Est à "At The Gates" de Augustus Meleo Bernstein (États-Unis).

Les films lauréats projetés dimanche 9 avril à l'Opéraims

"God's Country", le film lauréat du Prix Sang Neuf sera projeté à 11 heures.

Les films lauréats du Prix du jury seront projetés à 14 heures.

"Limbo", le film lauréat du Grand Prix, sera projeté à 17 heures.

"Du pur cinéma de genre"

Sur le Tapis noir, Cédric Jimenez, président du jury et réalisateur de "Novembre" ou encore "Bac Nord", a souligné le chef d'œuvre que représentait "Limbo", qui a remporté le Grand Prix. "C'est du pur cinéma de genre avec une mise en scène virtuose. Et vraiment, c'est un film assez sensationnel qui m'a beaucoup, beaucoup galvanisé. On sort secoué de la séance et surtout, c'est un grand hommage au cinéma noir, au thriller, au polar. C'est vraiment un grand film", a-t-il réagi au micro de France Bleu Champagne-Ardenne.

Quant au Prix du jury, décerné à deux films au lieu d'un seul et unique, le réalisateur a expliqué : "Ce n'est pas du tout la même proposition et ce sont deux propositions très fortes. Donc qu'ils aient un prix chacun, c'est bien." "Goliath" correspond à "une proposition sauvage, animale, qui est de l'ordre du western, mais vraiment très brutale dans le bon sens du terme." Quant à "About Kim Sohee", il s'agit là d'un film "très rigoureux, très social, avec une mécanique implacable, une écriture très fine." En somme, "deux approches du cinéma très différentes", a conclu le président du jury.