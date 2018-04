Panazol, France

Là-haut dans l'arbre. Dans l'herbe haute du parc. Sous le toboggan de l'aire de jeux. Les endroits ne manquaient pas pour cacher les quelques 3.000 œufs. Le Secours Populaire de la Haute-Vienne a organisé ce lundi 2 avril, sa traditionnelle chasse aux œufs, dans le parc de la Beausserie à Panazol, derrière la mairie. Près d'un millier de personnes ont profité du soleil et de la douceur de l'après-midi pour mener l'enquête, chercher, et décrocher le Graal. Un œuf.

Près d'un millier de personnes ont profité du soleil et de la douceur de l'après-midi © Radio France - Nicolas Tarrade

"J'essaie de cacher les œufs, mais là, il nous repère facilement", explique Marc, gilet fluorescent sur les épaules, et bénévole au Secours Populaire depuis deux ans. "Ceux qu'on a caché ce matin sont plus difficiles à trouver. Ici, un œuf bien caché est un œuf qui a été mis dans les arbres et où il faut demander à papa ou à maman d'aider pour le récupérer", ajoute-t-il.

Une chasse aux œufs solidaire

Bingo ! Un peu plus loin, dans le parc, le bénévole a dit vrai. Un oeuf a été trouvé dans un arbre. "Je viens même d'en trouver deux dans les arbres, c'est super sympa pour les enfants !", sourit cette mère de famille. Au grand plaisir des enfants, qui cherchent dans les moindres recoins. "Mon frère m'a dit qu'il fallait chercher vers le cours d'eau", argumente Estelle, une très jeune limougeaude, qui suit les conseils avisés de son petit frère.

Au-delà de l'amusement, cette chasse aux œufs vise avant tout à récolter des fonds pour la bonne cause. "Nous menons des actions en Haïti depuis 2010 avec l'association ACEM Haïti 87. Au fil des années, on a renforcé ce partenariat. On est parti sur des projets d'aide d'urgence. On a soutenu la construction d'une école, avec une cantine et une bibliothèque. On accompagne maintenant l'association pour le fonctionnement de cette école", conclut Thierry Mazabraud, le secrétaire général du Secours Populaire de la Haute-Vienne.