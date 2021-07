Limoges : Avec la réouverture des discothèques, "oublier le covid pour une soirée, ça fait plaisir !"

Grosse soirée et courte nuit pour les fêtards qui ont profité de la réouverture des boites de nuit ce vendredi soir, après 15 mois de patience. Pour pouvoir se déhancher à nouveau sur les pistes de danses, il fallait toutefois faire encore preuve de persévérance, car beaucoup ont été découragées par les jauges réduites et le pass sanitaire imposé à l'entrée. En Haute-Vienne, seules deux discothèques de Limoges ont fait le pari de cette réouverture : le Times Club et le Buck' à Limoges. Deux établissements où la soirée s'est prolongée jusqu'au bout de la nuit.

A Minuit, les plus motivés font timidement leurs premiers pas sur la piste de danse, mais très vite l'excitation est à son comble chez les clients qui ne voulaient surtout pas rater la réouverture. "C'est génial, ça fait trop plaisir ! J'attends ça depuis super longtemps" crie en chœur un groupe de copines. Certains reconnaissent qu'ils ont quand même fait des soirées durant ces 15 mois, avec plus ou moins de précaution, mais ce n'est pas pareil. "Revoir du monde qui s'amuse, qui danse, c'est hallucinant... C'est émouvant, ça met limite les larmes aux yeux" confie Garance, avant de conclure : "On a l'impression de retrouver un peu la vie d'avant."

Le contrôle du pass sanitaire et un petit coup de gel hydroalcoolique, passage obligé avant d'entrer au Buck', à Limoges. © Radio France - Nathalie Col

Une motivation supplémentaire pour la vaccination

Avant de pouvoir en profiter, il a fallu montrer patte blanche à l'entrée. Les uns brandissent l'application Tous anti Covid sur leur téléphone portable, les autres une attestation sur papier, pour prouver qu'ils sont vaccinés ou qu'ils ont un résultat de test PCR ou antigénique négatif. Une contrainte acceptée de bon cœur par les jeunes qui portaient sagement le masque dans la file d'attente, avant de pouvoir le retirer à l'intérieur. Pour Florian, une soirée sans masques c'est quand même mieux, surtout quand on espère faire des rencontres.

"Le masque pour draguer c'est pas super. On a essayé de trouver des techniques entretemps, avec des petites blagues, des petits trucs, mais c'est très compliqué. Là on voit les émotions des gens, on voit la personne clairement et ça nous rend super heureux." De quoi convaincre même certains réticents à la vaccination de finalement franchir le pas.

Le serveur porte le masque, mais il n'est pas exigé pour les clients de la discothèque qui sont rentrés grâce au pass sanitaire. "C'est mieux pour draguer" se réjouissent les jeunes. © Radio France - Nathalie Col

En attendant d'être tous vaccinés, ils ont profité de cette première soirée jusqu‘au bout, comme si ça devait aussi être la dernière. Car malgré l'insouciance affichée, la plupart des jeunes présents ont en tête la progression du variant delta et la crainte de voir les boites se refermer, si des restrictions sanitaires devaient à nouveau être prises. "Oublier le Covid pour une soirée, ça fait plaisir !" s'enthousiasme Corentin, tout en promettant de continuer à respecter les gestes barrières au quotidien, "car on n'en a pas fini avec cette épidémie."