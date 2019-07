Limoges célèbre l'enfant du pays, le peintre Auguste Renoir à l'occasion du centenaire de sa disparition

Limoges, France

A l'occasion du centenaire de la disparition d'Auguste Renoir (1841-1919), Limoges rend hommage au peintre, fondateur du mouvement des impressionnistes et enfant du pays. Il y est, en effet, né en 1841, dans un immeuble de l'actuelle Avenue Gambetta, avant de partir à l'âge de 3 ans à Paris, lorsque ses parents quittent Limoges pour la capitale.

Pour l'occasion, chacun était invité, ce dimanche, à remonter le temps dans les jardins de l’Évêché. Spectacles, déambulations et guinguettes ont plongé les plus curieux dans l'esprit de la Belle Epoque, de la fin du XIXème siècle au début de la Première Guerre Mondiale.

Air d'accordéon et French Cancan

C'était le cas notamment avec la compagnie de théâtre Les 3 Coups l'Oeuvre. Sous un air d'accordéon, et au fil d'une balade dans les jardins, le public a découvert l'histoire du peintre mais aussi celle de son fils, jean, gravement blessé lors de la première guerre mondiale avant de s'encanailler dans les sous-sols du musée des beaux-arts, transformé pour l'occasion en cabaret. " Il y a même la Goulue, qui est une danseuse de l'époque, très connue. Et là, on vient d'assister à une démonstration de French Cancan" détaille Alain, spectateur et fin connaisseur de Renoir. " C'est la vie, l'oeuvre de Renoir et l'on tente par des fresques de donner appétence aux gens pour le découvrir"

Il ne s'agit pas simplement de retracer la vie de celui qui est né à Limoges, mais surtout de dépeindre l'époque à laquelle il a vécu, celle qui l'inspira. " Une époque de révolution" confie Pierre, l'un des acteurs qui incarne Auguste Renoir. _"_C'était une époque de grands changements, de mutations, de conflits inconfortables aussi où les gens se remettaient en question, cherchaient continuellement. Il n'y avait pas de vérité, seulement la vérité de l'instant".

Le théatre pour faire découvrir, ou redécouvrir, l'oeuvre de Renoir

Renoir, un peintre en révolution explique Anne Liénard, la directrice du musée des Beaux-Arts de Limoges " Il a fondé l'impressionnisme qu'il a finalement rapidement quitté. Il est ensuite allé voir ce qui s'était fait avant, voir comment cela pouvait être travaillé aujourd'hui. Il a travaillé sur le portrait, sur la vie quotidienne". Parmi les toiles les plus célèbres on peut citer le "Déjeuner des canotiers", " le bal du moulin de la galette" ou encore le portrait de " Madame Charpentier et ses enfants" .

Mais ce dimanche, pas de toiles à regarder mais une fresque vivante, une manière de toucher un public différent _"Quand il y a un spectacle de rue, il y a une mise en vie qui est différente, et je pense que l'on fait appelle à d'autres sens, là il y a eu de la danse, de la musique. Ca permet d'arriver par un autre biais, et de ressentir l'oeuvre différemment" s_elon Anne Liénard.

Découvrir l'oeuvre différemment, ce sera également possible du 19 au 28 juillet prochain à Limoges. Les oeuvres d'Auguste Renoir seront à découvrir dans les jardins de l'Evéché. Elles seront projetées à la tombée de la nuit sur la façade du musée des Beaux-Arts de Limoges. Certaines peinture d'Auguste Renoir sont également visible au musée des Beaux-Arts tout au long de l'année.