Limoges : Culture et Patrimoine en Limousin, c'est fini !

Après plus de trente ans d'existence, l'association Culture et Patrimoine en Limousin est contrainte d'arrêter son activité d'éditeur à la fin du mois de novembre.

Il y avait assurément trop d'obstacles à surmonter pour l'association Culture et patrimoine. Des livres qui peinent à se vendre, un surendettement de plus de dix ans et coup de grâce, leur seul emploi aidé a vu son poste supprimé. Bref, Culture et Patrimoine paie sans doute sa forme associative, avec peut-être des choix éditoriaux trop exigeants selon Elizabeth Maciejowski, la présidente de Culture et Patrimoine.

"Je suis obligée de reconnaître un choix dans les éditions, qui n'étaient pas élitistes, mais qui étaient exigeantes, et qui permettaient même à un public jeune d'avoir accès à ce qui a été hier le savoir-faire avec le patrimoine dans nos campagnes". Et d'ajouter : "Petit à petit, on en parlera plus de ces choses merveilleuses. Je pense qu'il y aurait eu de l'avenir pour travailler autrement, j'en avais bien l'intention", conclut-elle.

Ce manque de renouvellement a sans doute, en partie, causé la perte de l'association. Mais ce n'est pas pour autant que le patrimoine limousin va disparaître des rayons. D'autres éditeurs restent sur le marché, pour le grand plaisir des libraires et évidemment des lecteurs.